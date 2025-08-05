Prada ilipozindua wanamitindo wake katika maonyesho ya kifahari ya Wiki ya Fasheni ya Milan mwezi Julai, haikutarajia mapokezi iliyopata.

Mojawapo ya uzinduzi wake ilikuwa ni viatu aina ya makubadhi (kubazi), ambavyo vinafanana sana na champali za kihindi kutoka eneo la Maharashtra. Na hapo ndivyo vita vya mtandaoni vilipozuka.

Wahindi waliochagia vita hivyo walidai kuwa ubunifu wa viatu hivyo ni wizi wa mtindo wa viatu vya asili vilivyovaliwa na jamii hiyo kwa zaidi ya miaka mia moja.

Prada, kampuni ya mavazi ya kifahari ya Kitaliano inayouza makubadhi haya kwa takriban dola 1200 ambapo ukinunua nchini India unaweza kuvipata viatu hivyo kwa gharama ya chini ya dola 20.

Walalamikaji hao wameishutumu Prada madai ya kuiba utambulisho wa zaidi ya karne moja wa jamii yao jambo ambalo wanasema linatishia pato la jamii hiyo inayotegemea mauzo ya viatu hivyo.