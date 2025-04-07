قصف خيمة للصحفيين في خان يونس أدى إلى مقتل الصحفي الفلسطيني حلمي الفقعاوي وإصابة عشرة أشخاص، بينهم تسعة صحفيين، نتيجة استهداف الطائرات الإسرائيلية لخيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسط توقعات بأن تهيمن قضايا الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على إسرائيل على المحادثات، إلى جانب الأوضاع في قطاع غزة والتوترات مع إيران.

تنظيم جولات سياحية إسرائيلية في أراضٍ سورية خارج السياج الحدودي، حيث وجه جيش الاحتلال دعوة مفاجئة للإسرائيليين للمشاركة في زيارات خاصة بموافقة عسكرية في أراضٍ سورية محتلة حسب ما أفادت به صحيفة "هآرتس".