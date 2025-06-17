الهجمات على إيران
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إيران تُدين بيان مجموعة السبع وتتهم إسرائيل بشن "عدوان غير مبرَّر"
أدانت إيران بشدة، اليوم الثلاثاء، البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بشأن الصراع بينها وبين إسرائيل، ووصفت ما ورد فيه بأنه منحاز ويتجاهل ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي".
إيران تُدين بيان مجموعة السبع وتتهم إسرائيل بشن "عدوان غير مبرَّر"
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى / AP
منذ 4 ساعات

وأكد البيان الختامي للقمة، التي عُقدت في كاناناسكيس بكندا، أن إيران تمثل "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة"، مشدداً على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وفي رد رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن مجموعة السبع تجاهلت ما وصفها بـ"الهجمات الإسرائيلية غير القانونية" على الأراضي الإيرانية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية النووية السلمية، والمناطق السكنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين.

وأشار بقائي إلى أن هذه الهجمات تمثل "عدواناً غير مبرَّر"، في انتهاكٍ للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة دولة أخرى.

كانت إسرائيل قد بدأت حملة عسكرية ضد إيران الجمعة الماضية، شملت غارات جوية استهدفت منشآت نووية وعسكرية في عدة مدن، بالإضافة إلى استهداف شخصيات علمية وعسكرية بارزة. ورداً على ذلك، نفَّذ الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية على أهداف داخل إسرائيل.

وتعد كل من تل أبيب وطهران إحداهما الأخرى العدو الألدّ، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT ARABI
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