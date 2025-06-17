جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتبادل الوزيران خلال الاتصال وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلَّف 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلَّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتَعد كل من تل أبيب وطهران إحداهما الأخرى العدو الألدّ، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.