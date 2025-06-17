الحرب على غزة
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"القسام" تعلن استهداف ناقلتَي جند في خان يونس وإيقاع أفرادهما بين قتلى وجرحى
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت بالاشتراك مع "سرايا القدس"، من تدمير ناقلتَي جند للجيش الإسرائيلي بعبوتَي "شواظ" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
"القسام" تعلن استهداف ناقلتَي جند في خان يونس وإيقاع أفرادهما بين قتلى وجرحى
كتائب القسام تعلن استهداف ناقلتي جند للاحتلال في خان يونس، غزة / Reuters
منذ 11 ساعات

وقالت كتائب القسام على حسابها بمنصة تليغرام، إن عناصرها تمكنوا بالاشتراك مع مقاتلي "سرايا القدس" أمس الاثنين، "من تدمير ناقلتَي جند صهيونيتين بعبوتَي شواظ في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس"، مضيفةً أنه "رُصد اشتعال النيران في الآليات وهبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وفي بيان ثانٍ قالت كتائب القسام إن عناصرها "تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح شرق عبسان الكبيرة"، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين، أعلنت كتائب القسام تنفيذ سلسلة عمليات ضد آليات وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين.

وقالت في بيان: "تمكَّن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) من استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل شرق مدينة خان يونس، بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

كما أفادت "القسام" في بيان آخر، الاثنين، بأن مقاتليها تمكنوا من قنص أحد الجنود الإسرائيليين "في موقع الحدث السابق نفسه".

وفي بيان آخر أمس، قالت "القسام" إن عناصرها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، "استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركافا بعبوة أرضية شديدة الانفجار وعبوة العمل الفدائي، شرق بلدة جباليا شمال القطاع، يوم 10 يونيو/حزيران الجاري".

كما ذكرت في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا "دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار شرق بلدة جباليا في 11 يونيو/حزيران الجاري".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل عسكري وإصابة 10 آخرين بينهم ضابط، في كمين جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكي، نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

مصدر:TRT ARABI
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