وذكرت الهيئة أن صاروخاً إيرانياً سقط بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى صباح الثلاثاء، وأضافت: "أُصيب 5 إسرائيليين وسط البلاد في الهجمة الصاروخية الإيرانية الجديدة" دون تحديد المكان.

بينما قالت القناة 12 العبرية إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخاً على إسرائيل بالموجة الأخيرة، سقط بعضها في أكثر من موقع وسط البلاد، بينها مدينة هرتسيليا (وسط).

وتحدثت القناة العبرية عن وقوع انفجارات قوية في تل أبيب الكبرى ومنطقة القدس، وأشارت إلى أن صاروخاً إيرانياً سقط على حافلة فارغة في مدينة هرتسيليا.

ضربات إسرائيلية على إيران

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن سلاحه الجوي شن غارات "واسعة النطاق" على أهداف عسكرية في غرب إيران، وتابع في بيان، أنه "جرى قصف عشرات المواقع الخاصة بتخزين صواريخ أرض-أرض وبنية تحتية مخصصة لإطلاقها".

وأضاف أنه "جرى قصف منصات لإطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع لتخزين الطائرات المسيّرة في غرب إيران"، فيما لم يقدم الجيش مزيداً من التفاصيل، أو يحدد المواقع التي قُصفت بشكل أوضح، كما لم يصدر أي رد فوري من جانب السلطات الإيرانية.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال أنه “قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في إيران وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني”.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: “في أعقاب معلومات استخبارية دقيقة هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو مقر قيادة مؤهل في قلب طهران وقضت على المدعو علي شادماني رئيس أركان الحرب في إيران وأعلى قائد عسكري والأكثر قرباً إلى الزعيم الإيراني علي خامنئي”.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جيش الاحتلال القول إن الميجور جنرال علي شادماني “كان يترأس مقر خاتم الأنباء المركزي، الذي يعرف بمركز الطوارئ بالجيش الإيراني، منذ نحو أربعة أيام”، وكان شادماني قد حل محل غلام علي رشيد، الذي قٌتل في الهجوم الإسرائيلي على إيران الجمعة الماضي.

وسُمع دوي انفجارات في مدينة تبريز، حسب ما ورد في تقارير إعلامية إيرانية، وفي العاصمة طهران، قال شهود عيان إن إسرائيل واصلت غاراتها الجوية طوال الليلة الماضية.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوماً واسعاً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلّف إجمالاً 224 قتيلاً و1277 جريحاً، وفق التليفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلّفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين، وأضراراً مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران هو الأوسع، إذ يمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.







