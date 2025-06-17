وأضاف ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: "نعرف بالضبط أين يختبئ من يسمى (الزعيم الأعلى). إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك، لن نقتله! على الأقل ليس في الوقت الراهن".

وتابع: "لكننا لا نريد إطلاق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. بدأ صبرنا ينفد"، قبل أن ينشر رسالة جاء فيها: "استسلام غير مشروط!".

في سياق متصل، قال ترمب، اليوم الثلاثاء، إن إيران قريبة جداً من صناعة سلاح نووي، ونفى صحة ادعاءات مديرة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة تولسي غبارد، بأن إيران لم تصنع أسلحة نووية.

وفي رده على سؤال صحفي على متن الطائرة الرئاسية، عن مدى قرب إيران من امتلاك سلاح نووي، قال ترمب إن طهران "قريبة جداً" من ذلك.

ورداً على صحفيين تطرقوا إلى خطاب أدلت به غبارد أمام الكونغرس سابقاً، ذكرت فيه أن "إيران لم تصنع سلاحاً نووياً"، قال ترمب: "لا يهمني ما قالته. برأيي كانوا قريبين جداً من صنع واحد (سلاح نووي)".

وفي حديثها أمام الكونغرس خلال مارس/آذار الماضي، قالت غبارد إن تقييمات جهاز الاستخبارات تشير إلى أن إيران لم تصنع سلاحاً نووياً، وإن المرشد الأعلى في البلاد، علي خامنئي، لم يوافق على برنامج الأسلحة النووية المعلَّق منذ عام 2003.

وأضافت أن "الاستخبارات الأمريكية تراقب الأوضاع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت طهران ستقرر استئناف برنامجها النووي العسكري أم لا".

تغيير النظام

من جهة أخرى، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أن الرئيس ترمب لم يقتنع بفكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتغيير النظام في إيران.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي تأكيده أن ترمب لم يقتنع بأقاويل تغيير النظام في طهران بعد تصريحات لنتنياهو في 16 يونيو/حزيران الحالي، قال فيها: "سنفعل ما يجب" في إشارة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

ولخَّص المسؤول الأمريكي النهج الحالي للولايات المتحدة بأنه "مثل الاختيار بين آية الله معروف وآية الله غير معروف"، وقال إنه لا يزال هناك احتمال أن ينفذ ترمب "تحركاً مفاجئاً وواسع النطاق".

وشدد المسؤول الذي لم يذكر الموقع اسمه، على أن إسرائيل ترغب في تغيير النظام الإيراني أكثر من الولايات المتحدة.

ولفت الموقع نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين إلى أن التغيير المحتمل للنظام في إيران "ليس هدفاً رسمياً للحرب".

والاثنين، ادّعى نتنياهو أن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، سيُنهي الصراع الدائر بين تل أبيب وطهران، وعندما سُئل عمَّا إذا كانت إسرائيل ستستهدف خامنئي بالفعل، قال إن تل أبيب "تفعل ما يتعين عليها فعله، ولن أخوض في التفاصيل".

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلَّف 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلَّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتَعد كلٌّ من تل أبيب وطهران إحداهما الأخرى العدو الألدّ، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.