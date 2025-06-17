وأوضحت القناة، اليوم الثلاثاء، أن ترمب يدرس توجيه ضربة أمريكية محتملة إلى المنشآت النووية الإيرانية، مشيرةً إلى أنه أصبح يُبدي اهتماماً أقل بفكرة الحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع في المنطقة.

في السياق نفسه، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، مع فريق الأمن القومي لتقييم التطورات الأخيرة بشأن التوتر بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن ترمب اجتمع مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات في البيت الأبيض، وأشارت إلى أن الاجتماع جرى بشكل مغلق، وألمحت إلى إمكانية إدلاء ترمب بتصريحات صحفية عقب ذلك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نعلم تماماً أين يختبئ (المرشد الإيراني علي خامنئي)، وهو هدف سهل لكنه آمن هناك، ولن نقضي عليه، على الأقل ليس الآن"، وأضاف في منشور آخر: "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء الإيرانية".

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتَعد كل من تل أبيب وطهران إحداهما الأخرى العدو الألدّ، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.