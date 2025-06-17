وذكرت وسائل إعلام عبرية، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن عدة صواريخ إيرانية سقطت على إسرائيل، بعدما أخفقت الدفاعات في اعتراضها، وهو ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار بأحد المباني.

وعند الساعة 00:35 بالتوقيت المحلي (غرينتش + 3)، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "جرى تفعيل الإنذارات في عدة مناطق داخل البلاد عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل". وأضاف: "في هذه الأثناء، يعمل سلاح الجو على تنفيذ عمليات اعتراض وهجوم في كل موقع يتطلب إزالة التهديد".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صفارات الإنذار دوّت في منطقة تل أبيب الكبرى ومدينتي حيفا والقدس، جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية، التي تُعد الثامنة منذ فجر الثلاثاء، فيما رصدت أصوات انفجارات قوية في القدس ناتجة عن اعتراض صواريخ إيرانية.

وتحدثت القناة "12" العبرية عن تقديرات تشير إلى إطلاق إيران 20 صاروخاً على إسرائيل في تلك الرشقة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن بعض التقارير تتحدث عن سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

ولم تحدد الإذاعة مواقع سقوط تلك الصواريخ، لكن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ذكرت أن تقارير أولية تشير إلى تسجيل سقوط صاروخين على الأقل في القدس ومنطقة الشارون قرب تل أبيب.

من جهتها، ذكرت القناة "12" أن أضراراً لحقت بمبنى في وسط إسرائيل جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية. وأضافت أن شظايا صواريخ سقطت على مبنى في المنطقة الشمالية، فيما اندلعت عدة حرائق في مناطق مفتوحة نتيجة سقوط صواريخ إيرانية أو شظاياها.

رشقة صاروخية عاشرة

وعند الساعة 01:28 بالتوقيت المحلي، أفادت القناة ذاتها بإطلاق صفارات الإنذار بمناطق وسط إسرائيل بما يشمل تل أبيب الكبرى، ومن ضمنها مدن تل أبيب وأسدود وريشون لتسيون ونتانيا، إثر رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وهي الرشقة التاسعة منذ فجر الثلاثاء.

وأضافت أن الرشقة الصاروخية الأخيرة شملت إطلاق 10 صواريخ على الأقل باتجاه إسرائيل. وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تتعامل مع حريق طال 20 مركبة وسط إسرائيل جراء إطلاق صواريخ إيرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم أن الحرس الثوري الإيراني أطلق الموجة العاشرة من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات صوب إسرائيل، في حين رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى رغم حديث أذاعته عن تضاؤل عدد الصواريخ بهذه الدفعة.

وقال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، وإن المنظومة الدفاعية تعمل على التصدي لها، كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب وأجزاء من شمال إسرائيل والنقب وبئر السبع وديمونا جنوباً. وجاء في بيان صادر عن الجيش أنه "خلال الساعة الماضية، جرى إطلاق عدة صواريخ من إيران تجاه دولة إسرائيل، وقد جرى اعتراض معظمها". كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الإطلاق الأخير من إيران تضمن عدداً قليلاً من الصواريخ.

وادعى إعلام عبري، مساء الثلاثاء، أن منظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي اعترضت 3 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الشمال، دون وقوع إصابات.

وحسب القناة 12 العبرية، "اعترض الجيش الإسرائيلي 3 صواريخ جرى إطلاقها على الشمال، ولم ترد تقارير عن مصابين". وذكرت أنه "منذ منتصف ليل الاثنين /الثلاثاء، أطلقت إيران على إسرائيل 7 رشقات تضمنت بين 40 و50 صاروخاً".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بشمال إسرائيل من بينها حيفا والكرمل والجولان (المحتل) والجليل الأعلى والأدنى والغربي، قبل إعلان إطلاق 3 صواريخ من إيران واعتراضها.​​​​​​​

اتصال بين ترمب ونتنياهو

وبالتزامن مع الهجوم الإيراني الأخير، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحثا خلاله تطورات الحرب الحالية ضد إيران.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الاتصال جاء عقب اجتماع عقده ترامب مع كبار مسؤولي إدارته لبحث مسار الحرب، وبعد انتهاء مشاورات أمنية "محدودة" أجراها نتنياهو في مخبأ سري.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن السفارة الأمريكية في القدس ستغلق أبوابها من الأربعاء إلى الجمعة نظراً إلى الوضع الأمني ​​في المنطقة وامتثالا للتوجيهات الإسرائيلية. وأضافت الوزارة في بيان "نظراً إلى الوضع الأمني وامتثالاً لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستغلق السفارة الأمريكية في القدس غداً (الأربعاء 18 يونيو) حتى الجمعة (20 يونيو). ويشمل ذلك القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب".

ويأتي ذلك في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيماً شديداً على المواقع المستهدفة بصواريخ ومسيّرات إيرانية، خاصة تلك التي تستهدف مواقع عسكرية أو حيوية، بدعوى أن كشف تلك المواقع يقدم "مساعدة للعدو".

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.