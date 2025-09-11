وأكّدت مصادر بالوزارة أن "الهجمات التي نفذتها إسرائيل على الأراضي السورية والقطرية تُعد انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل اعتداء صريحاً على سيادة كلا البلدين. وتؤدي هذه الأعمال الاستفزازية إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض جهود إحلال السلام".

وأضافت المصادر أن القوات المسلحة التركية تواصل جميع أنشطتها في سوريا في إطار القانون الدولي وحق الدفاع المشروع عن النفس. مؤكدة عدم صحة الأنباء التي زعمت استهداف مواقع تابعة للقوات المسلحة التركية في سوريا، ومشددة على أهمية توخّي الحذر من حملات التضليل التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف تقويض استقرار الدولة.

كما كشفت الوزارة عن تسارع الجهود لإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية منذ توقيع مذكرة التفاهم للتدريب والاستشارات المشتركة مع الحكومة السورية في 13 أغسطس/آب الماضي، مؤكدة أن أنشطة التدريب والدعم الفني والاستشارات تجري بشكل منسق بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السورية، وداعية إلى دعم مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد" لضمان استقرار سوريا والمنطقة.

وفي سياق الحرب الإسرائيلية على غزة، أدانت وزارة الدفاع بشدة استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة، ووصفت هجوم إسرائيل الأخير على قطر بأنه "اعتداء جبان يظهر عداءها للسلام وسعيها لتأجيج الصراعات"، مؤكدة وقوف تركيا الكامل إلى جانب قطر، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة لردع إسرائيل عن ممارساتها المتهورة التي تهدد بجرّ المنطقة نحو كارثة.