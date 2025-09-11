وقال غورغون في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، إن "حرجيت نجحت في اجتياز مرحلة استراتيجية جديدة في طريقها للحصول على شهادة اعتماد"، موضحاً أن الحصول على شهادتَي تنظيم التصميم (DOA) وتنظيم الإنتاج (POA) يمثّل توثيقاً لرؤية تركيا الوطنية في مجال الطيران وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن هذا الإنجاز لا يُعَدّ تقنيّاً فحسب، بل "خطوة تاريخية نحو سماء مستقلة، ستحمل حرجيت بصمة هندستنا الوطنية في ساحة معركة الغد"، مُشِيداً بجهود المهندسين الأتراك وتعاون المؤسسات المختلفة في تحقيق هذا التقدم.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية: "بفضل دعوات شعبنا الموقَّر والعمل الجادّ لمهندسينا وتعاون مؤسساتنا، سنواصل العمل بعزم من أجل مستقبل مستقلّ تماماً في سمائنا".