طائرة "حُرجيت" التركية تجتاز مرحلة حاسمة في طريقها لنيل شهادة اعتماد دولية
أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون الخميس، أن طائرة التدريب النفاثة "حرجيت" التي طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، أكملت بنجاح مرحلة مهمة ضمن مسار الحصول على شهادة اعتماد.
وقال غورغون في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، إن "حرجيت نجحت في اجتياز مرحلة استراتيجية جديدة في طريقها للحصول على شهادة اعتماد"، موضحاً أن الحصول على شهادتَي تنظيم التصميم (DOA) وتنظيم الإنتاج (POA) يمثّل توثيقاً لرؤية تركيا الوطنية في مجال الطيران وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن هذا الإنجاز لا يُعَدّ تقنيّاً فحسب، بل "خطوة تاريخية نحو سماء مستقلة، ستحمل حرجيت بصمة هندستنا الوطنية في ساحة معركة الغد"، مُشِيداً بجهود المهندسين الأتراك وتعاون المؤسسات المختلفة في تحقيق هذا التقدم.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية: "بفضل دعوات شعبنا الموقَّر والعمل الجادّ لمهندسينا وتعاون مؤسساتنا، سنواصل العمل بعزم من أجل مستقبل مستقلّ تماماً في سمائنا".

وشهادة تنظيم التصميم (DOA) هي وثيقة كفاءة تُصدِرها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، وتُثبِت امتلاك الشركة للعمليات والبنية التحتية الهندسية ونظام إدارة الجودة اللازم لتصميم واعتماد الطائرات أو مكوناتها.

أما شهادة تنظيم الإنتاج (POA) فهي تصريح تمنحه أيضاً وكالة سلامة الطيران الأوروبية، ولكنه يشمل جانب الإنتاج، وتُثبِت قدرة الشركة على إنتاج قطع غيار أو طائرات مصمَّمة وفقاً لمعايير الجودة والسلامة الدولية.

