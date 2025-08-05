وتجاوزت الحرارة في مدينة إسيساكي، المستوى القياسي المسجل سابقاً في منطقة هيوغو الأسبوع الماضي، الذي بلغ 41.2 درجة مئوية.

وكان الصيف العام الماضي الأكثر حراً في اليابان منذ بدء تسجيل البيانات قبل 126 عاماً.

والأسبوع الماضي، وصلت الحرارة في مدينة كيوتو السياحية إلى 40 درجة مئوية، في أول مرة تسجّل نقاط مراقبة الطقس في المدينة حرارة بهذا الارتفاع، حسب السلطات.

وحذر خبراء من أن أشجار الكرز الشهيرة في اليابان باتت تزهر قبل الأوان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.