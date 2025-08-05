سياسة
1 دقيقة قراءة
الأعلى منذ 1898.. اليابان تسجل درجات حرارة قياسية
أعلن مكتب الأرصاد الجوية في اليابان اليوم الثلاثاء، تسجيل درجتي حرارة قياسيتين بـ41.6 و 41.8 درجة مئوية، محذراً من استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
الأعلى منذ 1898.. اليابان تسجل درجات حرارة قياسية
اليابان تسجل أعلى درجات حرارة في يوليو/تموز 2025 / AP
5 أغسطس 2025

وتجاوزت الحرارة في مدينة إسيساكي، المستوى القياسي المسجل سابقاً في منطقة هيوغو الأسبوع الماضي، الذي بلغ 41.2 درجة مئوية.

وكان الصيف العام الماضي الأكثر حراً في اليابان منذ بدء تسجيل البيانات قبل 126 عاماً.

والأسبوع الماضي، وصلت الحرارة في مدينة كيوتو السياحية إلى 40 درجة مئوية، في أول مرة تسجّل نقاط مراقبة الطقس في المدينة حرارة بهذا الارتفاع، حسب السلطات.

وحذر خبراء من أن أشجار الكرز الشهيرة في اليابان باتت تزهر قبل الأوان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

موصى به

فيما غابت الثلوج على جبل فوجي لأطول فترة مسجّلة العام الماضي، ولم تظهر قبل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع معدل ظهورها المعتاد في بدايات أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الجمعة، إن يوليو/تموز الماضي سجل أعلى درجة حر لمثل هذا الشهر منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1898.

وارتفعت درجات الحرارة في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة في وقت يتسبب تغيّر المناخ بأنماط طقس غير مألوفة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us