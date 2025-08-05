وتجاوزت الحرارة في مدينة إسيساكي، المستوى القياسي المسجل سابقاً في منطقة هيوغو الأسبوع الماضي، الذي بلغ 41.2 درجة مئوية.
وكان الصيف العام الماضي الأكثر حراً في اليابان منذ بدء تسجيل البيانات قبل 126 عاماً.
والأسبوع الماضي، وصلت الحرارة في مدينة كيوتو السياحية إلى 40 درجة مئوية، في أول مرة تسجّل نقاط مراقبة الطقس في المدينة حرارة بهذا الارتفاع، حسب السلطات.
وحذر خبراء من أن أشجار الكرز الشهيرة في اليابان باتت تزهر قبل الأوان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
فيما غابت الثلوج على جبل فوجي لأطول فترة مسجّلة العام الماضي، ولم تظهر قبل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع معدل ظهورها المعتاد في بدايات أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الجمعة، إن يوليو/تموز الماضي سجل أعلى درجة حر لمثل هذا الشهر منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1898.
وارتفعت درجات الحرارة في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة في وقت يتسبب تغيّر المناخ بأنماط طقس غير مألوفة.