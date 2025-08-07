وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أحضرت معدات هندسية تُستخدم عادة في عمليات تفجير المنازل، في وقت دُفعت فيه تعزيزات عسكرية إضافية إلى محيط الموقع المستهدف.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الفلسطينية (رسمية) أن الاستعدادات تجري لهدم منزل الأسير عبد الرحمن الهيموني، المحتجز لدى إسرائيل، بذريعة مشاركته في عملية نفذتها مجموعة فلسطينية في تل أبيب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، في 24 يونيو/حزيران الماضي، نيته هدم الشقة التي كان يقيم فيها الهيموني، متّهماً إياه بالضلوع في هجوم استهدف محطة القطار الخفيف في تل أبيب مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بحسب بيان رسمي.

وفي مارس/آذار الماضي، فجر الاحتلال منزلين في الخليل يعودان للمعتقلَين أحمد الهيموني ومحمد مسك، بدعوى مشاركتهما في الهجوم ذاته. وفي حينه، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسؤوليتها عن "عملية يافا"، مشيرة إلى أن منفذيها هما محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني، وكلاهما من مدينة الخليل.

وتأتي هذه العملية ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة بهدم منازل الأسرى والمتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وهي سياسة تعتبرها منظمات حقوقية "عقاباً جماعياً" محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، إذ أفادت مصادر فلسطينية باعتقال نحو 30 مواطناً خلال مداهمات شملت عدة مدن وبلدات.

وأفاد مصدر أمني لوكالة "وفا" الرسمية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم واعتقلت الشاب حمزة عيسى إبراهيم صومان (24 عاماً) من شارع الفواغرة، وهادي محمد ناصر الوحش (26 عاماً) من منطقة شارع الصف، كما اعتقلت المواطن نضال ياسر داوود (48 عاماً) من بلدة الخضر جنوب المدينة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.