الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
"غير قانونية".. سلوفينيا تعلن حظر استيراد جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أعلنت الحكومة السلوفينية، في بيان رسمي أمس الأربعاء، حظر جميع الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
"غير قانونية".. سلوفينيا تعلن حظر استيراد جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الضفة الغربية المحتلة / AP
منذ 11 ساعات

وقالت الحكومة، إن القرار جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء روبرت غولوب. وأكد البيان أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على تهديد حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تمس أيضاً بأسس النظام الدولي.

وأوضحت الحكومة أن سلوفينيا، بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، ترفض أن تكون طرفاً في سلسلة التوريد التي تسهم في استمرار هذه الانتهاكات أو تتغاضى عنها.

من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، في منشور عبر منصة إكس، أن القرار يأتي استجابة عاجلة لتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

ووصفت فاجون الخطوة بأنها رمزية، لكنها تحمل رسالة واضحة بشأن تبني إجراءات اقتصادية تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أعلنت سلوفينيا قراراً يحظر تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، ومنع مرور الأسلحة عبر أراضيها إلى إسرائيل.

موصى به

كما اعترف البرلمان السلوفيني في 4 يونيو/حزيران 2024 بدولة فلسطين دولةً مستقلةً وذات سيادة ضمن حدود عام 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفاً و158 شهيداً فلسطينياً و151 ألفاً و442 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us