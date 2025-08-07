وقالت الحكومة، إن القرار جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء روبرت غولوب. وأكد البيان أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على تهديد حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تمس أيضاً بأسس النظام الدولي.

وأوضحت الحكومة أن سلوفينيا، بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، ترفض أن تكون طرفاً في سلسلة التوريد التي تسهم في استمرار هذه الانتهاكات أو تتغاضى عنها.

من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، في منشور عبر منصة إكس، أن القرار يأتي استجابة عاجلة لتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

ووصفت فاجون الخطوة بأنها رمزية، لكنها تحمل رسالة واضحة بشأن تبني إجراءات اقتصادية تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أعلنت سلوفينيا قراراً يحظر تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، ومنع مرور الأسلحة عبر أراضيها إلى إسرائيل.