جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك بالتزامن مع احتفال ليبيا بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي في 9 أغسطس/آب 1940.

وقال الدبيبة: "في ذكرى تأسيس الجيش الليبي نؤكد أن قوة الدولة واستقرارها لا يقومان إلا على جيش وطني موحَّد تحت راية القانون يحمي الوطن ويصون سيادته".

وأضاف: "رغم ما تمر به بلادنا من أزمات وتحديات، فإن البوصلة لم تتغير، والغاية واضحة: دولة قوية بجيشها وقوانينها وشعبها".

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية باتت اليوم "قادرة وفاعلة في وجه كل المجرمين، متمسكة براية الوطن وواجب الدفاع عنه، وعن المواطن، وعن القانون".

يتزامن حديث الدبيبة عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مع تصريحات لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق السبت، أكد فيها أنه "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة".

ويتقاطع ذلك مع قرار مجلس الوزراء اللبناني الثلاثاء الماضي تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، قبل نهاية عام 2025.