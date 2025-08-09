وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على موقعه الإلكتروني: "استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".

وباستشهاد عبيد، يرتفع عدد شهداء الأسرة الرياضية والكشفية إلى 662 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصل عدد شهداء اتحاد كرة القدم الفلسطيني إلى 321 رياضياً، يشملون لاعبين، ومدربين، وإداريين، وحكاماً، وأعضاء مجالس إدارات الأندية.