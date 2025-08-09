الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
النجم المصري محمد صلاح ينتقد تجاهل “الويفا” ذِكرَ إسرائيل خلال نعي لاعب من غزة
انتقد النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح، السبت، تجاهل الاتحاد الأوروبي للعبة “الويفا” من يقف وراء جريمة قتل لاعب المنتخب الفلسطيني سليمان عبيد، والذي استُشهد قبل أيام برصاص جيش الاحتلال في غزة.
النجم المصري محمد صلاح ينتقد تجاهل “الويفا” ذِكرَ إسرائيل خلال نعي لاعب من غزة
لاعب منتخب فلسطين الشهيد سليمان عبيد / x
9 أغسطس 2025

ووجّه اللاعب صلاح ثلاثة أسئلة رداً على نعي حساب الاتحاد الأوروبي للعبة "الويفا" للاعب المنتخب الفلسطيني سليمان عبيد، الذي استُشهد خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

وكتب اللاعب صلاح رداً على النعي الأوروبي: "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟".

وقبل أيام، استُشهد لاعب المنتخب الفلسطيني سليمان عبيد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال استهداف منتظري المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة.

اختيارات المحرر

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على موقعه الإلكتروني: "استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".

وباستشهاد عبيد، يرتفع عدد شهداء الأسرة الرياضية والكشفية إلى 662 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصل عدد شهداء اتحاد كرة القدم الفلسطيني إلى 321 رياضياً، يشملون لاعبين، ومدربين، وإداريين، وحكاماً، وأعضاء مجالس إدارات الأندية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us