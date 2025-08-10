ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى وثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية أن هذه الفكرة قيد البحث، وأكد أحدهم أن "الأمر قيد النقاش".
وأفاد التقرير بأن زيارة زيلينسكي لم تُحسم بعد، ولا يزال من غير المؤكد إذا ما كان سيشارك في الاجتماعات، رغم أن هذا الاحتمال لا يزال قائماً.
وفي السياق ذاته، صرح مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس ترمب منفتح على عقد قمة ثلاثية في ألاسكا تجمعه بالرئيسين بوتين وزيلينسكي، لكن الخطط الحالية تقتصر على اجتماع ثنائي مع بوتين، بناءً على طلب الأخير.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.
وكان ترمب منح روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السلع الروسية، ولاحقاً قلص المهلة إلى 10 أيام اعتباراً من 28 يوليو.