ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى وثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية أن هذه الفكرة قيد البحث، وأكد أحدهم أن "الأمر قيد النقاش".

وأفاد التقرير بأن زيارة زيلينسكي لم تُحسم بعد، ولا يزال من غير المؤكد إذا ما كان سيشارك في الاجتماعات، رغم أن هذا الاحتمال لا يزال قائماً.

وفي السياق ذاته، صرح مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس ترمب منفتح على عقد قمة ثلاثية في ألاسكا تجمعه بالرئيسين بوتين وزيلينسكي، لكن الخطط الحالية تقتصر على اجتماع ثنائي مع بوتين، بناءً على طلب الأخير.