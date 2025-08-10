وكانت وزارتا العدل والخارجية الأميركيتان أعلنتا رفع قيمة المكافأة إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف مادورو، المتهم بالاتجار بالمخدرات.

وقال رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، في رسالة أكد أنها حظيت بإجماع النواب: "نرفض الإجراءات السخيفة واليائسة التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية، وهي غير قانونية وتشكل محاولة وهمية للاعتداء على الرئيس مادورو وعلى شعبنا الثائر والشجاع".

وأضاف رودريغيز، وهو كبير المفاوضين الفنزويليين في المحادثات مع واشنطن، أن العقوبات القاسية لم ولن تنجح في تغيير "المسار النبيل" الذي حدده الشعب الفنزويلي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو/تموز 2024، وفاز فيها مادورو.