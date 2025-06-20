وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي "استهدف المنطقة الواقعة بين شبيل والسريرة، إضافةً إلى منطقتَي تومات نيحا والمحمودية قضاء جزين".

وبينما لم تشر الوكالة إلى سقوط ضحايا جراء القصف الإسرائيلي، أعلن جيش الاحتلال تنفيذ غارات على ما ادَّعى أنها "مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

وقال في بيان: "شنت طائرات سلاح الجو، قبل قليل، غارات على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله، احتوت على منصات لإطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة، في جنوب لبنان"، على حد تعبيره.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 217 قتيلاً و508 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفَّذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.