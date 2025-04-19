ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية استعادت السيطرة على قرية أوليشنيا في منطقة كورسك بغرب روسيا من القوات الأوكرانية.

من جهته، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بوقف الأعمال القتالية اعتباراً من الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو (15:00 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت حتى نهاية غد الأحد. وقال بوتين إنه يعتقد أن أوكرانيا ستحذو حذو بلاده، لكنه طلب من رئيس أركان الجيش الروسي تجهيز القوات لدرء أي انتهاكات للهدنة من جانب كييف.

في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ثمانية صواريخ و87 طائرة مسيّرة في هجوم الليلة الماضية على أوكرانيا مما تسبب في أضرار في خمس مناطق بالبلاد.

وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 33 طائرة مسيّرة روسية وأعادت توجيه 36 أخرى باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية. ولم تذكر تفاصيل عن مصير الصواريخ. وأوضحت أن الأضرار وقعت في خمس مناطق في الجنوب والشمال الشرقي والشرق.

في سياق متصل، اتهمت موسكو أوكرانيا، السبت، بمهاجمة منشآت طاقة روسية 10 مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوسطت الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي في اتفاق بين أوكرانيا وروسيا لوقف تبادل الهجمات على البنى التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

ورداً على سؤال عما إذا كان تعليق قصف منشآت الطاقة انتهى، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس الجمعة، إن شهراً مضى بالفعل لكن لم تصدر أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتغيير الموقف الروسي.

وتشنّ روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.