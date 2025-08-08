وأكد أردوغان أن تركيا تغدو لاعباً أساسياً في محادثات السلام وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، مردفاً: “سعينا من خلال سياستنا الخارجية الواضحة لوقف جميع الحروب وإحلال السلام العادل والشامل”.

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا “كانت وما زالت وستظل دائماً بجانب المظلومين في العالم ومواقفنا كانت واضحة ضد المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وأشار أردوغان، إلى أنه “انتقلنا إلى صفحة جديدة من أجل بناء ‘تركيا خالية من الإرهاب’“، كما “يتضح يوماً بعد يوم أنه لا مكان لأي نوع من أنواع الإرهاب في مستقبل منطقتنا” مشدداً على أن “تركيا عازمة بكل قوة على إفشال جميع المؤامرات التي تُحاك ضدنا”.