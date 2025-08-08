تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا تغدو لاعباً أساسياً في محادثات السلام.. ولا مستقبل للإرهاب في منطقتنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تركيا تغدو لاعباً أساسياً في أي من محادثات السلام، مؤكداً أنه "يوماً بعد يوم يتضح أنه لا مستقبل للإرهاب في منطقتنا".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في الجمعية العامة العادية الـ38 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إسطنيول / AA
8 أغسطس 2025

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في الجمعية العامة العادية الـ38 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إذ أورد الرئيس التركي: “نُدرك المخاطر الجيوسياسية التي بدأت بالإبادة الجماعية في غزة، وتفاقمت مع هجمات إسرائيل على لبنان واليمن وإيران وسوريا”.

وأضاف الرئيس أردوغان أن العالم يمر بتغيرات مهمة على جميع الأصعدة “ونؤكد أننا لا نلزم الصمت تجاه الظلم”، مشدداً على “أننا نُنفّذ بعزم ما هو أصلح لتركيا ونسعى دائماً إلى أن نكون في المراتب الأولى عالمياً”.

وأكد أردوغان أن تركيا تغدو لاعباً أساسياً في محادثات السلام وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، مردفاً: “سعينا من خلال سياستنا الخارجية الواضحة لوقف جميع الحروب وإحلال السلام العادل والشامل”.

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا “كانت وما زالت وستظل دائماً بجانب المظلومين في العالم ومواقفنا كانت واضحة ضد المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وأشار أردوغان، إلى أنه “انتقلنا إلى صفحة جديدة من أجل بناء ‘تركيا خالية من الإرهاب’“، كما “يتضح يوماً بعد يوم أنه لا مكان لأي نوع من أنواع الإرهاب في مستقبل منطقتنا” مشدداً على أن “تركيا عازمة بكل قوة على إفشال جميع المؤامرات التي تُحاك ضدنا”.

مصدر:TRT Arabi
