جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" الجمعة، تعليقاً على مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة.

وأوضح يلماز أن سياسة الاحتلال والإبادة التي تنتهجها إسرائيل دخلت مرحلة جديدة مع هذه الخطة، مضيفاً أن القرار يستهدف الشعب الفلسطيني بأسره وليس فصيلاً بعينه.

وأكد أن "الحكم على المدنيين الأبرياء والأطفال بالجوع والقصف الهمجي لا يمكن اعتباره حقاً في الدفاع عن النفس"، مشيراً إلى أن إسرائيل، التي ترتكب إبادة جماعية، تنتهك القانون والقيم الإنسانية، وتعرقل وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، وتقوض حل الدولتين.

وحذر نائب الرئيس التركي من أن "هذه السياسة اللاإنسانية تهدد السلام والاستقرار في منطقتنا برمتها، وتفرغ المؤسسات والقوانين الدولية من مضمونها"، حسب تعبيره. ولفت إلى أن ردود الفعل المتزايدة ضد إسرائيل في الرأي العام العالمي، والقرارات التي اتخذتها دول مختلفة "تبعث على الأمل".

وقال يلماز: "يجب أن يتحرك تحالف الإنسانية ضد هذه السياسة المشؤومة دون تأخير، وينبغي أن تكون العقوبات الفعّالة مطروحة على جدول الأعمال في جميع المنصات، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".

وشدد يلماز على أن بلاده ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني المضطهد بكل ما أوتيت من قوة، بدءاً من الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية، وصولاً إلى العقوبات ومتابعة قضية الإبادة الجماعية، وستكون في كل المجالات إلى جانب صاحب الحق وضد الظالم.

وأردف: "أولئك الذين يواصلون بإصرار سياسة الاحتلال والإبادة، والذين يقولون (ما دمتُ قوياً يمكنني أن أفعل ما أريد) سيُحاسَبون عاجلاً أم آجلاً أمام القانون والتاريخ وفي ضمير الإنسانية".