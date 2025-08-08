وأوضح الوزير التركي خلال مقابلة إعلامية مع قناة محلية أنه جرى توفير تدفق يومي للغاز بلغ 3.4 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى من المشروع، مع إمكانية زيادة هذه الكمية إلى 6 ملايين متر مكعب بفضل قدرة الخط.

وتابع "منذ البداية، ركّزنا بشكل مكثف على عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، ونعمل على ذلك. يُعدّ إنشاء البنية التحتية للطاقة في منطقتنا أمراً بالغ الأهمية لتمكين الناس من مواصلة حياتهم اليومية".