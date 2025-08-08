8 أغسطس 2025
وأوضح الوزير التركي خلال مقابلة إعلامية مع قناة محلية أنه جرى توفير تدفق يومي للغاز بلغ 3.4 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى من المشروع، مع إمكانية زيادة هذه الكمية إلى 6 ملايين متر مكعب بفضل قدرة الخط.
وتابع "منذ البداية، ركّزنا بشكل مكثف على عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، ونعمل على ذلك. يُعدّ إنشاء البنية التحتية للطاقة في منطقتنا أمراً بالغ الأهمية لتمكين الناس من مواصلة حياتهم اليومية".
وأشار بيرقدار إلى أن هذه الإمدادات ستلبي احتياجات الكهرباء لـ5 ملايين منزل في سوريا، موضحاً أن صندوق قطر للتنمية يقدم التمويل للمشروع.
كما أوضح بيرقدار أن فريقاً فنياً أرسل إلى سوريا للعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في البلاد على المدى القصير والمتوسط والطويل.