سياسة
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3 مسلسلات تركية تتصدر المشاهدات بالمغرب.. تَعرَّفْها
احتلت ثلاثة مسلسلات تركية المراكز الأولى بقائمة مشاهدات الأعمال التلفزيونية بالمغرب وسط انتشار لافت للأعمال الدرامية التركية حول العالم.
3 مسلسلات تركية تتصدر المشاهدات بالمغرب.. تَعرَّفْها
تحتل تركيا المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في ترتيب الدول الأكثر تصديراً للمسلسلات
2 سبتمبر 2022

تصدرت 3 مسلسلات تركية قائمة الأعمال التلفزيونية الأعلى مشاهدة في القناة الثانية المغربية الحكومية.

جاء ذلك في تقرير صدر الخميس عن مؤسسة "ماروك متري" (غير حكومية) المعنية بقياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية المغربية.

وأفاد التقرير بأن "نسب المشاهدة تتعلق بالأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب الماضي".

والمسلسلات المدبلجة إلى اللهجة المغربية هي "وعد" و"براءة"، واحتلا المركزين الأول والثاني، وجاء "من أجل ابني" رابعاً.

وجاء في المركز الثالث المسلسل المغربي "زواج السي الطيب".

وأظهر التقرير أن مسلسل "وعد" حظي بمتابعة 4 ملايين و80 ألف مشاهد يومياً، ويحكي قصة دراما عائلية تملؤها مشاهد من التشويق والمفاجآت.

ويحكي مسلسل "براءة" الذي يتابعه أكثر من 3 ملايين و848 ألف مشاهد، قصة دراما اجتماعية بطلتها آلاء، شابة تبلغ من العمر 19 سنة تقع في حب مدير والدها الذي سيستغل براءتها ومشاعرها لتحقيق أهدافه.

ويتابع مسلسل "من أجل ابني" أكثر من 3.6 مليون مشاهد، ويحكي قصة شرطي دخل السجن بتهمة الرشوة، وبعدها عمل سائقاً ثم تلقى عرضاً لكشف شبكة إجرامية، ليكتشف أن الشابة التي أحبها ابنة رئيس العصابة.

وبأكثر من 150 مسلسلاً حتى اليوم تحتل تركيا المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في ترتيب الدول الأكثر تصديراً للمسلسلات.

ووصلت المسلسلات التركية إلى المشاهدين في 146 دولة حول العالم بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وتلقى المسلسلات التركية إقبالاً كبيراً من قبل أكثر من 700 مليون مشاهد في بلدان تمتد من روسيا إلى الصين ومن كوريا إلى أمريكا اللاتينية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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