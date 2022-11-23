سياسة
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شاهد | 10 قتلى في هجوم مسلح على متجر وول مارت بولاية فرجينيا الأمريكية
قُتل 10 أشخاص في إطلاق نار جماعي وقع داخل محل تجاري بولاية فرجينيا، حسب ما أعلنت عنه السلطات الأمريكية.
شاهد | 10 قتلى في هجوم مسلح على متجر وول مارت بولاية فرجينيا الأمريكية
قتلى جراء إطلاق نار في متجر وول مارت في ولاية فرجينيا الأمريكية / صورة: AP
23 نوفمبر 2022

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار جماعي وقع داخل محل تجاري بولاية فرجينيا.

وقالت شرطة مدينة تشيسابيك، الأربعاء، إن إطلاقاً للنار داخل متجر "وول مارت"، مساء الثلاثاء، تسبب في مقتل ما لا يزيد على 10 أشخاص ووقوع عدد من الإصابات، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت الشرطة في تصريحات صحفية، أن الهجوم نفذه شخص واحد، أطلق النار على نفسه بعد مهاجمته جمعاً من الناس.

وفي السياق، أوضح متحدث الشرطة ليو كوسينسكي، أن إطلاق النار توقف "بمجرد وصول الشرطة إلى موقع الحادث". وأشار إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 22:12 (03:12 بتوقيت غرينيتش).

ونقلت صحيفة نيويوررك تايمز عن متحدث باسم الشرطة في تشيسابيك أنه جرى العثور على جثة المهاجم داخل المتجر، وأنه غير معلوم بعد ما إذا كان أحد العاملين بالمتجر أم لا.

وأضاف المتحدث أنه لم يحدث أي إطلاق نار من قبل أفراد الشرطة الذين دخلوا المتجر ووجدوا جثث الضحايا والمهاجم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو لشاب يقول إنه يعمل في المتجر الذي وقع به الحادث وإن المنفذ هو مدير المتجر وإنه دخل غرفة استراحة العاملين وأطلق النار على من فيها.

من جهتها، أعربت سلسلة متاجر "وول مارت" عن صدمتها، وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إنها "تعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون" في التحقيقات الخاصة بهذا "الحادث المأساوي".

ولم تعلن السلطات الأمريكية حتى صباح الأربعاء، أي تفاصيل بشأن هوية منفذ الهجوم أو دوافعه.

ووقع ما لا يقل عن 662 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة تتبع الهجمات المسلحة "Gun Violence Archive" الأمريكية (غي ر ربحية).

وعلى خلفية هذه الحوادث، ناشد الرئيس جو بايدن نواب الكونغرس تغيير قوانين حمل السلاح في البلاد، حفاظاً على الأرواح، لكن لم تتخذ خطوات ملموسة بهذا الشأن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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