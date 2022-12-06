سياسة
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بعد فوزهم على إسبانيا.. ماذا قال مدرب ولاعبو منتخب المغرب؟
في ما يلي أبرز تصريحات منتخب المغرب ومدربه بعد مباراة المغرب وإسبانيا (0-0 ثم 3-1 بركلات الترجيح)، الثلاثاء، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
بعد فوزهم على إسبانيا.. ماذا قال مدرب ولاعبو منتخب المغرب؟
لاعبو منتخب المغرب يرفعون مدربهم وليد الركراكي أثناء احتفالهم بالفوز على المنتخب الإسباني / صورة: AFP
6 ديسمبر 2022

توالت التصريحات بعد فوز منتخب المغرب على المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل واحد ضمن مباريات كأس العالم في قطر 2022، ليهزم منتخب إسبانيا بركلات الترجيح ويبلغ دور الثمانية من البطولة لأول مرة في تاريخه.

وقال مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، لقناة "بي إن سبورتس": "أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، تكتيكياً التزم اللاعبون بالخطة، لم يستسلموا. قلت لهم إننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة أنه يجب أن يكونوا طموحين".

وأضاف "الأهم كان أن نُظهر وجهاً جيداً. في ركلات الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس كبير، بين الأفضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء".

وتابع: "أقول لهم إننا في مهمة، لقد فهمو ا أنه يجب أن يكونوا طموحين، ونتوقف عن التفكير في العقد".

أما المهدي بنعطية، قلب دفاع المغرب السابق، فقد قال لقناة "بي إن سبورتس": "احترموا الخطة رغم معرفتهم باستحواذ إسبانيا، لعبوا بقلبهم وقاتلوا. سنحت لنا فرص صريحة لم نستغلها، لم نرتجف. لدينا حارس كبير، ما قاموا به بطولي".

وعبر سفيان بوفال، لاعب وسط المغرب عن فرحته قائلاً: "هذا جنوني، لقد كتبنا التاريخ للتو. المشاعر التي عشناها لا تصدق. أشكر كل الجماهير المغربية في العالم لدعمهم. هذا النصر يعود إلى كل الشعب المغربي العربي والمسلم".

من جانبه، قال وليد شديرة، مهاجم المغرب لقناة الكاس: "حلم كبير جداً. نحن سعداء جداً بالنسبة إلينا وكامل الشعب المغربي. سنصنع التاريخ ونريد أن نمضي قدماً والذهاب بعيداً".

أما عبد الحميد صابيري، مهاجم المغرب، فقد قال لقناة "بي إن سبورتس": "لا يمكنني وصف الفرحة. الحمد لله حققنا فوزاً تاريخياً أمام منتخب كبير هو إسبانيا. كل اللاعبين كانوا رجالاً وقدمنا مباراة كبيرة أشكر المدرب (وليد) الركراكي وهو مدرب كبير ويرفع من معنوياتنا ويمنحنا توجيهات رائعة وبالنسبة للاعبين قمنا بكل شيء. أنا فخور جداً".

وعن كون المغرب أول منتخب عربي ورابع إفريقي يصل إلى الدور ربع النهائي، قال "هذا إنجاز تاريخي وشرّفنا الكرة العربية والإفريقية عامة. هذا إنجاز لم يأتِ من فراغ بل من عمل وإنجاز، جئنا لخوض 7 مباريات وليس 3 فقط ومستعدون ن لمواجهة أي منتخب".

وعن التعليمات خلال ركلات الترجيح، قال "لا تعليمات عن كيفية التسديد، وبعض اللاعبين تدربوا على تسديد الركلات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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