جاءت المناشدة في مقطع مصور نشره موقع تايمز أوف إسرائيل، اليوم الخميس حذر فيه المتحدثون السبعة من أن "الخطة الجديدة لاحتلال غزة وتوسيع العمليات العسكرية فيها تهدد حياة الأسرى المتبقين".

ووجّهوا خطابهم إلى ترمب بالقول: "الرئيس ترمب، لديك القدرة على صنع التاريخ لتكون رئيس السلام الذي أنهى الحرب في غزة، ووقف المعاناة، وأعاد جميع الرهائن إلى ديارهم".

وفي السياق ذاته، أغلق متظاهرون إسرائيليون، شارع أيالون الحيوي وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تؤدي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين في غزة، حتى لو كان الثمن وقف الحرب.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن المنظمين اعتبروا إغلاق الشارع "إشارة البداية لأسبوع من الفعاليات الاحتجاجية"، تبدأ الأحد المقبل بإضراب شامل دعت إليه عائلات المحتجزين.

وتأتي هذه التحركات غداة تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء، على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة، التي بدأت الثلاثاء.

ورفضاً لهذه الخطة، أعلنت عائلات الأسرى وقتلى جيش الاحتلال عزمها تنفيذ إضراب شامل في 17 أغسطس/آب الجاري، بهدف "شل الحياة" في إسرائيل، بمشاركة شركات وجامعات.