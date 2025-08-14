يأتي ذلك في إطار السياسات الاستفزازية للوزير اليمني المتطرف، وغداة تصديق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

وقالت "القناة 7 " العبرية الخاصة، إن الوزير المتطرف بن غفير، اقتحم قسم العزل الفردي الذي يقبع فيه الأسير البرغوثي، وقال له: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا سنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا".

ونشرت القناة مقطعاً مصوراً لبن غفير وهو يُجري الزيارة الاستفزازية للبرغوثي، الذي بدا في المقطع بجسد هزيل وأنه يعاني وضعاً صحياً سيئاً، وقالت القناة إن زيارة بن غفير للسجن كانت لمتابعة تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين.

من جهتها، عبَّرت عائلة الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، عن خشيتها من "إعدامه" داخل الزنزانة، بقرار من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد تهديده في سجنه.

وقالت عائلة البرغوثي: "نخشى من إعدام مروان داخل الزنزانة بقرار من بن غفير، بعد تهديده في سجنه"، وأضافت: "مصدومون من تغير ملامح وجه مروان، والإنهاك والجوع الذي يعيشه".

قلق فلسطيني

وإثر تداول المقطع المصور، تتالت الإدانات الفلسطينية، حيث عدّت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام بن غفير زنزانة البرغوثي وتهديده "استفزازاً غير مسبوق وإرهاب دولة منظماً"، فيما وصف حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، تهديد بن غفير للبرغوثي في سجنه بأنه "قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي".

وقال الشيخ، في منشور عبر منصة "إكس" إن "تهديد بن غفير للقائد مروان البرغوثي في سجنه قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي الذي يمارَس ضد الأسرى، وضربٌ للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية"، وأضاف: "هذا يشكل انفلاتاً غير مسبوق في سياسة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، ما يتطلب التدخل الفوري من المنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم".

من جهته، أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية رائد أبو الحمص، عن القلق على حياة القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زنزانته وتهديده، في تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وقال أبو الحمص، في بيان له الخميس، إن "وصول المتطرف بن غفير إلى زنزانة القائد أبو القسام (مروان البرغوثي) بمنزلة تهديد علني، وما صدر عنه من ألفاظ ونقاش، بمضمونها وأسلوبها، مؤشر خطير على النيات التي يخفيها هذا العنصري المأزوم".

وأضاف: "بن غفير، مَن مارسَ تعذيب الأسرى أمام عدسات الكاميرا، وله أسبقيات كثيرة تعجّ بالحقد والعنصرية، أن يتجرأ على قائد بحجم أبو القسام، فهذا فيه تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ونحن في حالة قلق على حياته"، ودعا أبو الحمص الشعب الفلسطيني إلى الانتصار لأبو القسام وتضحياته.

من جهته، وصف مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، مساء الخميس، تهجم بن غفير على مروان البرغوثي داخل زنزانته بأنه "مشهد يكشف عن عقلية الانتقام"، وقال المكتب في منشور على منصة تليغرام، إن "تهجم بن غفير على القيادي الأسير مروان البرغوثي داخل زنزانته مشهد يكشف عن عقلية الانتقام والتحريض التي تقود منظومة السجون الإسرائيلية".