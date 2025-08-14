سياسة
1 دقيقة قراءة
البرهان: لا مهادنة مع الدعم السريع وسنمضي في معركة الكرامة
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، التزامه مواصلة القتال ضد "قوات الدعم السريع"، مؤكداً أنه لا مجال للمهادنة أو المصالحة.
البرهان: لا مهادنة مع الدعم السريع وسنمضي في معركة الكرامة
رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان / Reuters Archive
14 أغسطس 2025

وفي كلمة ألقاها من منطقة المصورات الأثرية، على بعد نحو 180 كيلومتراً شمال الخرطوم، خلال احتفال بمرور 100 عام على تأسيس الجيش السوداني عام 1925، قال البرهان: "نجدد عزمنا على المضي في معركة الكرامة ودحر هذا التمرد"، في إشارة إلى الحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع.

وأضاف: "ماضون في عدم المهادنة أو المصالحة مهما كانت التكلفة، ولن نخون دماء أبناء شعبنا الذين قدموا أنفسهم فداء لبلدهم".

كما وجّه البرهان التحية إلى "القوات الصامدة" في مدن الفاشر وبابنوسة وكاودقلي وسائر مواقع القتال، مثمناً دورهم في حماية السودان.

وفي الآونة الأخيرة بدأت تتناقص مساحات سيطرة قوات الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، الذي استعاد السيطرة على ولايتي الخرطوم ولاية النيل الأبيض.

اختيارات المحرر

وفي الولايات الـ16 الأخرى، لم تعد قوات الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً دموية ومدمرة، لم تتمكن وساطات إقليمية ودولية حتى الآن من إنهائها.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us