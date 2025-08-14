وفي كلمة ألقاها من منطقة المصورات الأثرية، على بعد نحو 180 كيلومتراً شمال الخرطوم، خلال احتفال بمرور 100 عام على تأسيس الجيش السوداني عام 1925، قال البرهان: "نجدد عزمنا على المضي في معركة الكرامة ودحر هذا التمرد"، في إشارة إلى الحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع.

وأضاف: "ماضون في عدم المهادنة أو المصالحة مهما كانت التكلفة، ولن نخون دماء أبناء شعبنا الذين قدموا أنفسهم فداء لبلدهم".

كما وجّه البرهان التحية إلى "القوات الصامدة" في مدن الفاشر وبابنوسة وكاودقلي وسائر مواقع القتال، مثمناً دورهم في حماية السودان.

وفي الآونة الأخيرة بدأت تتناقص مساحات سيطرة قوات الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، الذي استعاد السيطرة على ولايتي الخرطوم ولاية النيل الأبيض.