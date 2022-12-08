يستعد مترو مطار إسطنبول الذي يعد "أسرع مترو" في تركيا لدخول الخدمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اكتمال أعمال إنشائه.

وانتهى تشييد خط المترو الذي سيربط مطار إسطنبول بوسط المدينة وسيؤمن سهولة وسرعة في الحركة للركاب إذ ستصل سرعته إلى 120 كلم في الساعة، ما يجعله الأسرع في تركيا.

ويبدأ خط المترو من محطة غايري تيبه - Gayrettepe ويصل إلى مطار إسطنبول ويبلغ طوله 37.5 كيلومتر ويتكون من 9 محطات في المجموع.

ومن المنتظر أن ينقل نحو 600 ألف راكب يومياً، ما يساهم في تعزيز البنية التحتية في إسطنبول وتقصير أوقات السفر.

وستستغرق الرحلة 24 دقيقة من محطة كاغيت هانه إلى مطار إسطنبول و12 دقيقة من محطة غوكتورك.

في حين سيكون من الممكن الوصول إلى مطار إسطنبول من تقسيم في 41 دقيقة، وخلال 35 دقيقة من ليفنت.

ويمتاز الخط الجديد بأنه يستخدم مفهوم النفق الذكي بنظام برمجيات الإشارات المحلية الذي طورته شركة أسيلسان التركية.

وجرى وضع حجر الأساس لخط المترو عام 2016، بطول إجمالي يصل إلى 70 كلم، وسرعة في الحد الأقصى لها تبلغ 120 كلم في الساعة، إذ سينقل 70 ألف مسافر في اتجاه واحد كل ساعة.

وعند اكتمال الخط سيجري دمجه بمحطات المتروبوس في مجيدية كوي وغيرت تبيه وزنجرلي كوي، إضافة إلى محطة مترو غيرت تبيه الواقعة على خط مترو يني كابي حجي عثمان.

وشهدت مدينة إسطنبول خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في شبكة مترو الأنفاق، إذ جرى افتتاح خط مرمراي الرابط بين قارتَي آسيا وأوروبا تحت مياه بحر مرمرة، وافتتاح خط للمترو ذاتي القيادة، فضلاً عن توسيع شبكة الخطوط الحديدية التي تربط مختلف مناطق المدينة بعضها ببعض.