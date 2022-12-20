سياسة
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بالصور | ميسي يحتضن كأس العالم نائماً
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ينشر صورة له وهو نائم وإلى جانبه كأس العالم، مؤكداً سعادته بتحقيق حُلمه الكبير بالتتويج بأغلى لقب في عالم كرة القدم.
بالصور | ميسي يحتضن كأس العالم نائماً
نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الثلاثاء، صورة له وهو نائم وإلى جانبه كأس العالم/ صورة: Reuters
20 ديسمبر 2022

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الثلاثاء، صورة له وهو نائم وإلى جانبه كأس العالم، مؤكداً سعادته بتحقيق حُلمه الكبير بالتتويج بأغلى لقب في عالم كرة القدم، بعد الانتصار، الأحد الماضي، على فرنسا بركلات الترجيح (4-2) في النهائي الذي أقيم في استاد لوسيل.

وعلق ميسي على الصورة قائلاً "يوم سعيد"، ذلك أنه بعد ساعات من الاحتفال مع الجماهير الأرجنتينية بالتتويج الذي طال انتظاره، اختار "البرغوث" الإبقاء على الكأس معه.

وعادة ما يظهر نجوم كرة القدم مع الكأس التي يحصلون عليها بطريقة ليونيل ميسي نفسها، في مشهد يعكس الصعوبات الكبيرة التي واجهتهم قبل حصد اللقب الغالي، وسعيهم المتواصل لسنوات من أجل حصد اللقب وعدم استعدادهم للتخلي عنه سريعاً، وقد جلبت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجماهير التي فرحت لتتويج "البولغا" أخيراً باللقب العالمي.

وتحظى منشورات ميسي بتفاعل واسع عالمياً بعد فوزه بكأس العالم، فقد حظيت صورته وهو حاملاً الكأس بعد الفوز مباشرة بأكثر من 60 مليون إعجاب الآن، لتكون الصورة الأكثر تفاعلاً في تاريخ إنستغرام.

وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4 ـ 2) في نهائي مُثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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