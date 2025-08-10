جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن خطة إسرائيل لاحتلال كامل قطاع غزة، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) مقتطفات منها.

وقال منصور، خلال الاجتماع الطارئ الذي جاء طلب عقده من جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة: "يجب أن لا نكتفي بالشعور بالذنب والعار وعلينا التحرك الآن لإيقاف الإبادة الجماعية"، مضيفاً أن "إسرائيل تقتل فلسطين في غزة وهذا هو هدفها، كما تسعى لتعزيز سيطرتها على غزة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأشار إلى أنه في غزة "يعاني أكثر من مليوني ضحية معاناة كبيرة لا يمكن للعقل البشري أن يتصورها، ولم يعد مسموحاً لنا خذلانهم أكثر من ذلك، ويجب أن لا نكتفي بالشعور بالذنب أو العار، والمجلس مدين بالتحرك الآن لإيقاف الإبادة الجماعية".

وتابع: "لا يمكن نكران أن إسرائيل لا تبالي بما يقوله أحد، وأن كل ما يهم الآن هو القدرة على تحويل الإدانات إلى أعمال عادلة، وأن التاريخ سيحكم على الجميع"، وأعرب عن تقديره لـ"وصف الجميع تقريباً لعمق الألم والمأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".

واستدرك قائلاً: "إلا أن ذلك ليس كافياً ويجب التحرك لمعالجة الوضع ووضع حد له وإلا فإن هذا الوصف لا يعني شيئاً إن لم يجرِ التحرك"، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك "بموجب الفصل السابع، لحرمان إسرائيل من السعي وراء أو الاستمرار بهذه الحرب المليئة بالجرائم الفظيعة".

وعن خطط احتلال غزة، قال مندوب فلسطين إنّ "تدمير شعبنا والقضاء على الحياة في غزة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وبالتالي نظراً إلى إصرار نتنياهو للاستمرار بهذه المجزرة للقضاء على شعبنا من خلال الدمار والموت وضم أرضنا لتدمير فلسطين ومعها أي فرصة لتحقيق السلام، آن لهذا المجلس أن يتحرك".

والجمعة، أقر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة (شمال)، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

"مجاعة خالصة"

وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الأحد، إن الوضع في قطاع غزة "لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة".

جاء ذلك في كلمة لرئيس مكتب أوتشا بجنيف، راميش راجاسينغهام، أمام مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة قضية فلسطين.