وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في مدينة القدس المحتلة، إنه “لا يوجد أمام إسرائيل أي خيار سوى إنجاز المهمة والقضاء على حركة حماس، نظراً إلى رفضها إلقاء السلاح”، مضيفاً أنّ “هدفنا ليس احتلال غزة ولكن تحريرها”، على حد قوله.

وزعم قائلاً: “الحرب يمكن أن تنتهي غداً إذا ألقت حماس سلاحها، ونهدف إلى نزع سلاح الحركة وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية لا تقودها حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة”.

وتابع: “كل ما نقوم به يمنع المجاعة، ولكنه لا يمنع الحملة العالمية من الأكاذيب ضدنا، والهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو تفنيد الأكاذيب التي تصاغ ضدنا عبر العالم”، منوهاً إلى أنه يفكر برفع دعوى قضائية ضد صحيفة “نيويورك تايمز” لنشرها صوراً مزيفة بشأن غزة.

وحول العملية العسكرية المرتقبة في غزة، ذكر نتنياهو أنه يهدف إلى “الحفاظ على مدى زمني سريع للعمليات، ويفترض أن تكون قصيرة لإنهاء الحرب، ولا يمكنني إعطاء جدول زمني أو تفاصيل دقيقة”.

ونوه إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ جلسة المجلس الوزاري المصغر الأخيرة، لكنه ينوي الاتصال به قريباً.

"انتخابات مبكرة"

من جانبه، هدد عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما لم يتبن "خطة حرب أكثر عدوانية" تجاه قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من توجيه زعيم الحزب اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة إلى نتنياهو، لعدم توجهه إلى احتلال فوري وسريع لغزة.

وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت، عبر منصة إكس: "دون خطة حرب عدوانية على غزة، نحتاج إلى انتخابات”، وتابع: "إذا كان هذا هو الوضع، ففي رأيي المتواضع، علينا الذهاب إلى انتخابات".

وعلقت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على منشور سوكوت قائلة: "يبدو أنه يهدد بإسقاط الحكومة، ما لم تتبن استراتيجيةً أكثر عدوانية في غزة".

والسبت، قال سموتريتش في مقطع مصور إنه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المصغر "الكابنيت" (فجر الجمعة) فقد الثقة بأن نتنياهو قادر على "الانتصار" في غزة.

"إسقاط السلطة"