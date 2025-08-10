جاء ذلك في اتصال جرى بين الرئيسين الأوكراني فولودمير زيلينسكي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وفق بيان صادر من الرئاسة الأذربيجانية.

وأضاف البيان أن الطرفين "أكدا ثقتهما بأن الهجمات لن تعرقل التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وأوكرانيا".

وضخت أوكرانيا في يوليو/تموز الماضي كمية تجريبية من غاز أذربيجان عبر الطريق العابر للبلقان للمرة الأولى، وأعلنت خططاً لزيادة واردات الغاز من أذربيجان بشكل كبير.

والأربعاء الماضي، استهدفت روسيا مستودع نفط عائد إلى شركة سوكار الأذربيجانية ومنشآت أخرى تابعة لأذربيجان في أوكرانيا، وكذلك قصف سلاح الجو الروسي محطة ضخ بمنطقة أوديسا الأوكرانية تنقل الغاز الأذربيجاني.

وخلال الاتصال نفسه، هنأ زيلينسكي علييف على التقدم المحرز في مسار السلام بين أرمينيا وأذربيجان، واصفاً إيّاه بـ"تاريخي".