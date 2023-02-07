سياسة
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"الخوذ البيضاء" تستغيث وتناشد العالم مساعدة منكوبي زلزال سوريا
مع بقاء مئات عالقين تحت الأنقاض، بعد أكثر من 24 ساعة على الزلزال المدمر، أطلقت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" نداء استغاثة إلى الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية لمساعدة المنكوبين بشكل عاجل.
"الخوذ البيضاء" تستغيث وتناشد العالم مساعدة منكوبي زلزال سوريا
أنقاض مبنى في بلدة جنديرس التابعة لمحافظة حلب (منطقة سيطرة المعارضة) / صورة: AFP
7 فبراير 2023

ناشدت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" الثلاثاء الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية مساعدة منكوبي الزلزال بشكل عاجل، مشددة على أن "الوقت بدأ ينفد ومئات العائلات لا تزال عالقة تحت الأنقاض".

وأشارت المنظمة العاملة بالشمال السوري في بيان، إلى "استمرار عمليات البحث منذ أكثر من 29 ساعة وسط صعوبات كبيرة واستمرار الهزات الارتدادية".

وأوضحت أن "حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا ارتفعت لأكثر من 790 حالة وفاة وأكثر من 2200 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض".

وطالبت المنظمة "الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم المادي ومساعدة المنظمات التي تستجيب لهذه الكارثة ومساعدة ضحايا الزلزال بشكل عاجل".

وذكرت أن "حصيلة المباني المدمَّرة بلغت أكثر من 210 بشكل كامل وأكثر من 520 بشكل جزئي وآلاف الأبنية والمنازل تصدعت بسبب الزلزال".

ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثي ومئات العالقين محاصرون تحت الأنقاض، وتعمل فرقنا بكل طاقتها بشكل متواصل بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، لكن الكارثة وعدد الأبنية المنهارة كبير والوقت بدأ ينفد لإنقاذ العالقين".

وضرب زلزال فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، مخلّفَين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وحتى الساعة 08:30 (ت.غ)، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 1559 قتيلاً و3648 مصاباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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