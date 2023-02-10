تحدث الزلازل، أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً، بعد إطلاق الطاقة المخزونة في القشرة الأرضية، ما يؤدي حدوث موجات زلزالية تتسبب في أضرار مدمرة وخسائر في الأرواح.

ومنذ آلاف السنين عرف البشر الزلازل، وظهر ذلك جليّاً في الحضارات القديمة عند البابليين والمصريين واليونانيين والرومان. وسُجّل أول زلزال في تاريخ البشرية عام 1831 قبل الميلاد، في مدينة أوروك في بلاد ما بين النهرين القديمة (العراق حاليّاً).

لكن الإغريق كان لديهم على وجه الخصوص فهم ثري للزلازل، كما كان لديهم إله للزلازل يُعرف باسم بوسيدون، وساد الاعتقاد أنه يتسبب في حدوث الزلازل من خلال ضرب الأرض بشوكته الثلاثية.

وفي ما يلي نعرض أسوأ الزلازل على مدار التاريخ التي تسببت في دمار واسع النطاق وخسائر في الأرواح.

زلزال كريت عام 356

ضرب زلزال بقوة 8.0 درجات، جزيرة كريت في البحر المتوسط (تتبع اليونان حاليّاً)، وتسبب في تسونامي هائل دمّر الجزيرة وقتل آلاف الناس.

زلزال أنطاكية عام 526

ضرب هذا الزلزال مدينة أنطاكية في تركيا حاليّاً، ويُعَدّ من أعنف الزلازل في التاريخ القديم. وتشير التقديرات إلى أن الزلزال بلغت قوته نحو 7.0 درجات، ويُعتقد أنه تسبب في وفاة أكثر من 250 ألف شخص.

زلزال دامغان عام 856

ضرب هذا الزلزال مدينة دامغان في إيران حالياً. وتشير التقديرات إلى أن الزلزال بلغت شدته نحو 8.0 درجات، ويُعتقد أنه تسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص وأضرار جسيمة بالمدينة، منها انهيار عديد من المباني، وتلاه حريق أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى.

زلزال إيريان جايا عام 793

ضرب الزلزال جزيرة إيريان جايا، وهي جزء من إندونيسيا الآن، ويقدر أن قوته بلغت نحو 8.0 درجات. وتسبب في تسونامي هائل دمر الساحل، ويُعتقد أنه قتل آلاف الناس.

زلزال وادي الأردن عام 1033

دمر هذا الزلزال مساحات شاسعة من بلاد الشام. وتشير التقديرات إلى أن قوته تراوحت بين 6.7 و7.1 درجة، وأودى بحياة ما لا يقل عن 70 ألف شخص، كما دمر مدن نابلس وأريحا والخليل وطبريا وعسقلان وعكا.

زلزال حلب عام 1138

ضرب مدينة حلب في سوريا حالياً، تقدر قوته بنحو 7.5 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في أضرار واسعة النطاق، ويُعتقد أنه قتل أكثر من 230 ألف شخص، ما يجعله أحد أكثر الزلازل فتكاً في التاريخ.

زلزال هونشو عام 1185

يُعتبر هذا الزلزال الذي ضرب منطقة هونشو في اليابان أحد أكثر الزلازل فتكاً في تاريخ البلد.

وتشير التقديرات إلى أن الزلزال بلغت شدته نحو 8.0 درجات، ويُعتقد أنه تسبب في وفاة أكثر من 30 ألف شخص، كما تلَت الزلزال موجات تسونامي فاقمت حصيلة القتلى.

زلزال شانشى عام 1556

يعتبر الزلزال الذي وقع في مقاطعة شانشي الصينية في 23 يناير/كانون الثاني 1556، أحد أكثر الزلازل فتكاً في التاريخ. وبلغت قوته نحو 8.0 درجات، ويُعتقد أنه تسبب في وفاة أكثر من 830 ألف شخص. وكان الزلزال قوياً لدرجة أنه تسبب في تشقُّق الأرض وانهيارات أرضية، ما أدى إلى ظهور بحيرات جديدة.

زلزال القاهرة عام 1754

ضرب هذا الزلزال العاصمة المصرية القاهرة عام 1754، ويُعتقد أن قوته بلغت 6.6 درجة، وأدى إلى مقتل 40 ألف شخص، وتَهدُّم عدد كبير من المباني في المدينة.

زلزال لشبونة عام 1755

ضرب الزلزال العاصمة البرتغالية لشبونة، ويُعرَف أيضاً بزلزال لشبونة الكبير. وقع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1755. وهو من أكثر الزلازل فتكاً وتدميراً في التاريخ، قتل ما بين 60 و100 ألف شخص (العدد الدقيق غير مؤكَّد). وأعقبه تسونامي وحرائق، مما أدَّى إلى تدمير شبه كامل للمدينة حتى وصل الدمار إلى الدار البيضاء.

زلزال شيلونغ عام 1897

قُدرت قوة هذا الزلزال الذي ضرب الهند بنحو 8.7 درجة وتسبب في أضرار واسعة وخسائر في الأرواح. والعدد الدقيق للضحايا غير معروف.

زلزال إيطاليا عام 1908

ألحق زلزال بقوة 7.1 درجة في مضيق مسينا في إيطاليا أضراراً بالغة بمدينتَي مسينا وريدجيو كالابريا، أعقبه تسونامي، وأدى إلى مقتل ما يتراوح بين 70 ألفاً و80 ألف شخص.

زلزال كانتو الكبير عام 1923

ضرب العاصمة اليابانية طوكيو باليابان، وبلغت قوته 7.9 درجة، ما أدى إلى أضرار واسعة النطاق وخسائر في الأرواح. وتشير التقديرات إلى أن الزلزال تسبب في وفاة أكثر من 140 ألف شخص.

زلزال تشيلي عام 1960

أدى أقوى زلزال مسجل فى العالم إلى تدمير تشيلي، إذ بلغت قوته 9.5 درجة على مقياس ريختر وأثار تسونامي بارتفاع عشرة أمتار، مما أدى إلى تدمير قرى بأكملها. ويوجد تفاوت كبير في تقدير أعداد الوفيات.

زلزال بيرو عام 1970

أدى زلزال قوي في جبال الأنديز في بيرو إلى انهيار أرضي دمر مدينة يونغاي بالكامل وقتل 66 ألف شخص.

زلزال ماناغوا عام 1972

لقي ما يقرب من 10 آلاف شخص مصرعهم فى عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجة بمقياس ريختر.

زلزال تانغشان عام 1976

يعتبر زلزال تانغشان الذي وقع في 28 يوليو/تموز من عام 1976، أحد أكثر الزلازل فتكاً في القرن العشرين، وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه مدينة تانغشان بمقاطعة خبي الصينية. أسفر عن مقتل نحو أكثر من 240 ألف شخص، ودمر عديداً من المباني في مدينة تانغشان بالكامل، وترك المدينة في حالة خراب.

زلزال مكسيكو سيتي عام 1985

تعرضت العاصمة المكسيكية مكسيكو لزلزال قوي أدى إلى تدمير المباني ومصرع 10 آلاف شخص.

زلزال نورثريدج عام 1994

ضرب هذا الزلزال منطقة لوس أنجلوس بكاليفورنيا في 17 يناير/كانون الثاني عام 1994، وبلغت قوته 6.7 درجة، ووفق التقديرات تسبب في مقتل أكثر من 60 شخصاً.

زلزال جيلان في عام 1990

تسبب هذا الزلزال الذي ضرب محافظة جيلان شمالي إيران، في مقتل نحو 40 ألف شخص.

زلزال غوجرات عام 2001

دمر زلزال بلغت قوته 7.9 درجة معظم ولاية غوجرات فى شمال غربى الهند، ما أسفر عن مصرع نحو 20 ألف شخص وتشريد أكثر من مليون شخص آخرين.

زلزال سومطرة عام 2004

بلغت قوة الزلزال الذي وقع في 26 ديسمبر/كانون الأول 9.1 درجة. وضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، متسبباً في موجات مدّ عاتية اجتاحت المحيط الهندي. وتشير التقديرات إلى أن الزلزال والتسونامي تسببا في وفاة أكثر من 230 ألف شخص. وكان للكارثة تأثير عميق ومدمر في المنطقة.

زلزال كشمير عام 2005

وقع بقوة 7.6 درجة في 8 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، وضرب منطقة كشمير في باكستان. وأسفر عن مقتل أكثر من 80 ألف شخص.

زلزال سيشوان عام 2008

أدى هذا الزلزال، الذي وقع في 12 مايو/أيار من عام 2008 بقوة 7.9 درجة وضرب مقاطعة سيشوان في الصين إلى دمار واسع النطاق، لا سيما في مدينة تشنغدو وغيرها من المناطق المجاورة، وقد قُدِّر عدد القتلى من جراء هذا الزلزال بنحو 90 ألف شخص مع إصابة أكثر من 60 ألفاً آخرين وتشريد عدد أكبر، كما تسبب الزلزال في انهيارات أرضية ضخمة.

ولأن حجم الكارثة كان كبيراً تطلب الأمر جهود إنقاذ وإغاثة ضخمة من الحكومة الصينية، ومن الدول أخرى والمنظمات دولية.

زلزال هايتي عام 2010

ضرب هايتي في 12 يناير/كانون الثاني من عام 2010، وبلغت قوته 7.0 درجات، وتسبب في أضرار واسعة النطاق في العاصمة بورت أو برنس. وتشير التقديرات إلى أن الزلزال تسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص وتشريد أكثر من 1.5 مليون شخص. وكان هذا الزلزال من أكثر الزلازل فتكاً وتدميراً في التاريخ الحديث، كما كان له تأثير عميق على شعب هايتي.