وقال رئيس الصليب الأحمر في مقاطعة إكواتور، ميترا كولومبا مامبونيا، في حديث للتليفزيون الوطني إنّ 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر انقلاب قارب في نهر الكونغو قرب بلدة مايتا.

وتتواصل جهود البحث والإنقاذ في المنطقة، فيما تسود مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وتُستخدم الأنهار والبحيرات عادةً للنقل في الكونغو الديمقراطية، نظراً إلى عدم وجود طرق معبدة كافية في البلاد.

ويقع مثل هذه الحوادث بشكل خاص خلال فترات الأمطار الموسمية الغزيرة، ويتسبب بها عدم صيانة القوارب أو نقلها حمولةً وركاباً أكثر من قدرتها الاستيعابية.