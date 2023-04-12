يجتهد طهاة إيطاليون على متن سفينة "إم إس سي أوريليا" (MSC AURELIA) المخصصة لاستضافة ضحايا زلزال تركيا، في إعداد الطعام لنزلاء السفينة من المنكوبين.

ومنذ مغادرتها ميناء نابولي بإيطاليا ورسوها في إسكندرون التركية في 21 فبراير/شباط الماضي، تستضيف السفينة أكثر من 700 متضرر من الزلزال.

وتسعى إدارة الكوارث وال طوارئ التركية (أفاد) والهلال الأحمر التركي بالتعاون مع طاقم السفينة، لتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بمتضرري الزلزال المقيمين في السفينة المكونة من 350 غرفة، فيما يعد طهاة إيطاليون وجبات مميزة على مائدة الإفطار.

الأطباق التي يعدها طهاة السفينة تجمع بين نكهات المطبخين التركي والإيطالي، وتُقدَّم يومياً على الإفطار للمتضررين من الزلزال.

تَطوُّع لخدمة الضحايا

وقال أنطونيو غوارينو (52 عاماً)، أحد الطهاة في السفينة الإيطالية، إنه تَطوَّع للعمل على متن السفينة المُرسَلة إلى منطقة الكارثة، وإنه سعيد بالعمل لصالح ضحايا الزلزال.

وأوضح غوارينو لمراسل الأناضول أنه وطاقمه يعملون منذ أسابيع على إعداد وجبات مختلفة لمتضرري الزلزال، وأضاف: "أولويتنا مساعدة العائلات المتضررة من الزلزال ورسم البسمة على وجوه الأطفال، ونريد إيصال المساعدة لجميع المحتاجين، وأرغب في استمرار تقديم الوجبات الساخنة لكل المنكوبين".

وتابع: "نُعِدّ أيضاً كل مساء وجبات الطعام الساخنة والحلويات لضحايا الزلزال المقيمين خارج السفينة، وجئت إلى هنا متطوعاً لمد يد العون وصنع وجبات تجمع بين المطبخين التركي والإيطالي".

بجانب تقديم الطعام، قال الطاهي الإيطالي جوزيبي فيرارو (21 عاماً)، إن فريق الطهاة ينظم أيضاً بعض الأنشطة الترفيهية للترويح عن ضحايا الزلزال المقيمين في السفينة.

وذكر فيرارو أن "المشاركة في مثل هذه الأنشطة أشعرتني بالغبطة، ونحن سعداء جدّاً لأننا نعمل على مساعدة المتضررين منذ وصولنا إلى ميناء إسكندرون، فمن الجميل أن يصنع المرء الابتسامة على وجوه الآخرين".

أطباق تركية وإيطالية

من جانبه قال أوغور طوسون أر مدير شركة "مرسين إم إس سي" للشحن البحري، إنه بعد الزلزال بدؤوا استضافة المتضررين من الكارثة على متن سفنهم، بما في ذلك سفينة "إم إس سي أوريليا".

وذكر طوسون أر، لمراسل الأناضول، أن ضحايا الزلزال أحبوا الوجبات التي أعدها الطهاة الإيطاليون على متن السفينة.

وتابع: "في الواقع جهّزنا قائمة من الأطباق التركية والإيطالية التي نقدّمها على مائدة الإفطار في السفينة خلال شهر رمضان المبارك".

وإضافة إلى وجبات الإفطار والسحور في شهر رمضان لنزلاء السفينة، قال طوسون أر إنهم يقدمون أيضاً وجبات الإفطار السريعة لضحايا الزلزال في مخيمات الإيواء المختلفة بمدينة إسكندرون.

وأردف: "يحضّر طهاة إيطاليون جميع الوجبات على متن السفينة، وحظيت المكرونة وأطباق الحساء بإعجاب نزلاء السفينة".

وختم طوسون أر قائلاً: "سوف ننظم برامج إفطار في مدن مختلفة خلال شهر رمضان المبارك".