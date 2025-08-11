لبنان
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام جنوب لبنان
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، عملية تفجير "كبيرة وعنيفة" في بلدة الخيام الواقعة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
11 أغسطس 2025

وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع عند الساعة الثالثة والنصف فجراً، وقد سُمع صداها في أرجاء منطقة الجنوب.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و586 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
