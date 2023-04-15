قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن وزراء خارجية دول الخليج العربية ونظرائهم من مصر والعراق والأردن ناقشوا عودة سوريا المحتملة إلى المحيط العربي، لكن لم يجرِ اتخاذ قرار بعد.

وأفاد البيان بأن السعودية دعت إلى الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة وسط انحسار التوتر على الصعيد الإقليمي مؤخراً، لكنه اختتم دون اتخاذ قرار.

وعمدت بعض الدول العربية، بينها مصر والإمارات، إلى إصلاح العلاقات مع دمشق، وذلك على عكس ما حدث في 2011 عندما قاطع عديد من الدول الغربية والعربية رئيس النظام السوري بشار الأسد.

غير أن التطبيع مع سوريا على نطاق أوسع في العالم العربي لا يزال مسألة حساسة لعدد من البلدان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الأسباب الأساسية لتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع إن الأردن قال إنه يدفع بخطة سلام عربية مشتركة يمكن أن تضع حداً للتبعات المدمرة للصراع السوري المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.

كما استقبلت أبو ظبي وسلطنة عمان بشار الأسد، مع اكتساب التطبيع زخماً في أماكن أخرى بالمنطقة في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا.

وقالت السعودية، التي تعارض منذ فترة طويلة التطبيع مع الأسد، بعد التقارب مع إيران، الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا، إنه توجد حاجة إلى نهج جديد مع دمشق.

واتفق البلدان على إعادة فتح السفارتين قريباً.