سياسة
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ترمب يعلن عن زيارة محتملة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، عن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
ترمب يعلن عن زيارة محتملة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة
صورة أرشيفية للقاء سابق بين ترمب ونتنياهو / AP
4 أبريل 2025

وقال ترمب، في تصريح صحفي، عقب اتصال هاتفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعتقد أنه (نتنياهو) سيزور بلادنا في وقت ما في المستقبل غير البعيد، ربما الأسبوع المقبل".

وتتزامن زيارة نتنياهو المرتقبة مع تكثيف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وسعياً منه لتنفيذ مخطط ترمب لتهجيرهم من قطاع غزة.

وستكون هذه الزيارة الثانية لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ تولي ترمب مجدداً منصب الرئيس في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. ففي فبراير/شباط 2025 كان نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور ترمب منذ تنصيبه.

وزار نتنياهو الولايات المتحدة رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لارتكابه جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية بغزة.

وقبل أيام، توعد نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين، وهو المخطط الذي لاقى رفضاً عربياً ودولياً.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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