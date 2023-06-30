سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا.. ارتفاع عدد موقوفي الاحتجاجات إلى 875 بعد مقتل شاب على يد الشرطة
ارتفع عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ليلاً على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة في ضاحية نانتير بالعاصمة باريس، إلى 875 شخصاً، بينما جرى نشر آلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة.
فرنسا.. ارتفاع عدد موقوفي الاحتجاجات إلى 875 بعد مقتل شاب على يد الشرطة
غضب في فرنسا إثر مقتل شاب برصاص الشرطة / صورة: AA
30 يونيو 2023

وصل إلى 875 شخصاً عددُ الموقوفين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ليلاً على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة في ضاحية نانتير بالعاصمة باريس.

وعلى مدار 3 ليالٍ يخرج المتظاهرون إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجاً على مقتل الشاب.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية بناءً على معلومات من وزارة الداخلية أن عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ليلة أمس وصل إلى 875 شخصاً.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر حسابه في تويتر، توقيف 667 شخصاً خلال الاحتجاجات.

وتواصلت ليلة أمس في نانتير المناوشات بين الشرطة والمحتجين في التظاهرة التي خرجت ظهر أمس تأبيناً لذكرى الشاب.

وحسب الصحف الفرنسية، أطلق المحتجون مفرقعات نارية على مخفر للشرطة في المنطقة 12 بالعاصمة باريس.

كما شهدت ضاحية أوبارفيلييه بباريس إحراق 12 حافلة، فيما أقدم آخرون على سرقة مخفر للشرطة بمدينة ريمس.

وفي مدينة ليل، تعرض قسم من مبنى بلدية منطقة وازيمس للاحتراق، فضلًا عن إضرام النار في مركز استعلامات في ضاحية روبيه بالمدينة.

وفي 27 يونيو/حزيران الحالي، قُتل الشاب نائل م برصاص عنصر شرطة بمدينة نانتير (بالضاحية الغربية لباريس) على خلفية عدم امتثاله إلى دورية مرورية.

وأعلنت النيابة العامة في نانتير حبس الشرطي على ذمة التحقيق بدعوى "القتل العمد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us