واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض إلى جانب ماكرون وزيلينسكي، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العامّ للناتو مارك روته.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع إلى عقد اجتماع رباعي يضمّ الأوروبيين، بعدما اقترح عقد قمة ثلاثية يجمع فيها رئيسَي أوكرانيا وروسيا.

وقال ماكرون: "أعتقد أننا سنحتاج إلى اجتماع رباعي كمتابعة، لأنه عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية برمتها".

وأشار ماكرون إلى أنّ كل الحاضرين حول الطاولة أتوا من أجل السلام، وأنهم عملوا في السنوات الأخيرة بجِدّ لتحقيق سلام "قوي ودائم" في أوكرانيا.

بدوره دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل القمة الثلاثية الأوكرانية-الروسية-الأمريكية المحتملة.

وقال ميرتس في كلمة له بالاجتماع: "لا أستطيع أن أتخيل أن الاجتماع المقبل سيُعقَد بلا وقف لإطلاق النار، لذلك دعونا نعمل على ذلك ونحاول الضغط على روسيا".

أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فأكدت أهمية وحدة الصف من أجل تحقيق السلام والعدالة في أوكرانيا، وإنهاء حربها مع روسيا.