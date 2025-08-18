سياسة
2 دقيقة قراءة
القادة الأوروبيون يؤكدون من البيت الأبيض دعمهم جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا
أكد قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا إضافة إلى المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين، دعمهم الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.
القادة الأوروبيون يؤكدون من البيت الأبيض دعمهم جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا
ترمب يلتقي قادة أوروبيين في البيت الأبيض للتباحث حول إنهاء الحرب في أوكرانيا / AP
18 أغسطس 2025

واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض إلى جانب ماكرون وزيلينسكي، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العامّ للناتو مارك روته.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع إلى عقد اجتماع رباعي يضمّ الأوروبيين، بعدما اقترح عقد قمة ثلاثية يجمع فيها رئيسَي أوكرانيا وروسيا.

وقال ماكرون: "أعتقد أننا سنحتاج إلى اجتماع رباعي كمتابعة، لأنه عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية برمتها".

وأشار ماكرون إلى أنّ كل الحاضرين حول الطاولة أتوا من أجل السلام، وأنهم عملوا في السنوات الأخيرة بجِدّ لتحقيق سلام "قوي ودائم" في أوكرانيا.

بدوره دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل القمة الثلاثية الأوكرانية-الروسية-الأمريكية المحتملة.

وقال ميرتس في كلمة له بالاجتماع: "لا أستطيع أن أتخيل أن الاجتماع المقبل سيُعقَد بلا وقف لإطلاق النار، لذلك دعونا نعمل على ذلك ونحاول الضغط على روسيا".

أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فأكدت أهمية وحدة الصف من أجل تحقيق السلام والعدالة في أوكرانيا، وإنهاء حربها مع روسيا.

اختيارات المحرر

وأكدت ميلوني أن اليوم مهمّ، مشيرة إلى أن أموراً تغيّرت بعد أكثر من ثلاث سنوات على بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وشدّدَت على أهمية الدعم الموحَّد لأوكرانيا، قائلة: "إذا أردنا تحقيق السلام وتحقيق العدالة، فيجب أن نتذكر أن علينا أن نفعل ذلك متّحدين".

من جهه أكّد أمين عام حلف شمال الأطلسي (لناتو) مارك روته أهمية إدراج الضمانات الأمنية في عملية السلام الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار روته إلى أن ترمب أنهى الجمود من خلال بدء الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "إذا لعبنا اللعبة جيداً فيمكننا إنهاء الحرب، وعلينا إنهاؤها".

وشدّد الأمين العامّ للناتو على ضرورة وقف تدمير البنية التحتية لأوكرانيا وعمليات القتل، مضيفاً: "هذه حرب رهيبة".

ورحب باستعداد ترمب للمشاركة بضمانات أمنية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبراً ذلك "خطوة كبيرة ونقطة تحول حقيقية من شأنها أن تغير كل شيء".

يأتي لقاء ترمب القادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعته الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تَخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us