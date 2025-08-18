وأضاف ترمب للصحفيين في أثناء استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي: "لقد تحدثت للتو مع الرئيس بوتين بشكل غير مباشر، وسنجري مكالمة هاتفية مباشرة بعد هذه الاجتماعات اليوم".

وجدّد ترمب القول: “لا ضرورة لوقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا”، مكرراً تعليقات سابقة له جعلت موقفه أقرب إلى موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه الأسبوع الماضي. وأضاف: "لا أظن أن ثمة حاجة لوقف إطلاق النار. أدرك أنه قد يكون ذلك جيداً، لكن أدرك أيضاً أنه من الناحية الاستراتيجية قد لا تريد دولة أو أخرى حصول ذلك".

وتابع ترمب: "حققنا تقدماً كبيراً وعقدت اجتماعاً جيداً مع بوتين"، معتقداً أنّ “الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب. وسنعمل مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام ناجح ومستدام"، مضيفاً أنّ "الرئيسين الأوكراني والروسي يريدان ذلك".

"حل دبلوماسي"

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني، في تصريحات خلال اللقاء، أنّ بلاده أيّدت فكرة أن يوقف الرئيس الأمريكي الحرب مع روسيا وأن يجد حلاً دبلوماسياً لإنهائها، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب، وإيقاف روسيا، ودعم شركائنا الأمريكيين والأوروبيين. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، وأعتقد أننا أثبتنا قوتنا".