وكتب ترمب في منشور عبر تطبيق "تروث سوشال" عقب الاجتماع المطوَّل في البيت الأبيض: "لقد اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت ترتيبات اجتماع، في موقع سيجري تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي".

وأضاف: "وبعد أن ينعقد هذا الاجتماع سنعقد اجتماعاً ثلاثياً سيشمل الرئيسين وأنا. مجدداً، هذه خطوة جيدة للغاية ومبكرة قياساً إلى حرب مستمرة منذ نحو أربع سنوات".

وأوضح ترمب أن نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيجرون الترتيبات بين البلدين.