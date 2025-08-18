سياسة
في مكان سيُحدَّد لاحقاً.. ترمب يعلن بدء ترتيبات لقاء بوتين وزيلينسكي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين بدء ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مكالمة لاحقة أجراها مع الأول خلال اجتماعه مع زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين.
ترمب: بدأت ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيُحدد لاحقاً / AP
18 أغسطس 2025

وكتب ترمب في منشور عبر تطبيق "تروث سوشال" عقب الاجتماع المطوَّل في البيت الأبيض: "لقد اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت ترتيبات اجتماع، في موقع سيجري تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي".

وأضاف: "وبعد أن ينعقد هذا الاجتماع سنعقد اجتماعاً ثلاثياً سيشمل الرئيسين وأنا. مجدداً، هذه خطوة جيدة للغاية ومبكرة قياساً إلى حرب مستمرة منذ نحو أربع سنوات".

وأوضح ترمب أن نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيجرون الترتيبات بين البلدين.

ووصف الرئيس الأمريكي اجتماعه مع نظيره الأوكراني وشركاء أوروبيين آخرين بأنه "جيّد جداً"، وأوضح أنه نوقشت خلال الاجتماع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي ستقدمها الدول الأوروبية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

يأتي لقاء ترمب القادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعته الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تَخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تَدخُّلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
