سياسة
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شواطئ إسطنبول.. مقصد سياحي للأتراك والأجانب
تشتهر مدينة إسطنبول بالعدد الكبير للشواطئ البحرية المميزة التي تستقبل السياح الأجانب وسكان المدينة طيلة موسم الصيف، ويسهل الوصول إلى هذه الشواطئ سواء عبر المواصلات العامة أو العربات الخاصة.
شواطئ إسطنبول.. مقصد سياحي للأتراك والأجانب
تحيط المياه بإسطنبول من جهاتها الثلاث ما وفّر عدداً من الشواطئ المميزة / صورة: AA
4 أغسطس 2023

يلجأ سكان وزوار مدينة إسطنبول إلى عدد من الشواطئ البحرية في المدينة هرباً من حر الصيف للاستمتاع والانتعاش بأجواء مياه بحريها، الأسود ومرمرة، اللذين يحيطان بالمدينة ويجعلانها شبه جزيرة غنية بشواطئ مثالية ومناسبة لجميع العوائل والأفراد.

ويشطر البوسفور المدينة إلى شطرين، آسيوي وأوروبي، يقع في الشمال منها البحر الأسود، وفي الجنوب بحر مرمرة، وهو ما يجعل مناطق السباحة موجودة في شطري المدينة.

وفي أيام العطلات ونهاية الأسبوع، يتجه اهتمام سكان المدينة إلى قصد هذه الشواطئ التي يمكن الوصول إليها من مختلف المناطق عبر وسائل النقل المختلفة، فيما تعلن ولاية إسطنبول كل موسم صيف عن الشواطئ المناسبة للسباحة.

شواطئ الشطر الأوروبي

على الجانب الأوروبي من المدينة، وتحديداً على بحر مرمرة، تبدأ الشواطئ المناسبة للسباحة بشكل عائلي من منطقة فلوريا بالقرب من مطار أتاتورك الدولي، حيث توجد شواطئ رملية مناسبة للسباحة وحمام الشمس.

وعلى طول شواطئ مرمرة في الجانب الأوروبي، تمتد شواطئ في منطقة "كوجوك جكمجة" و"أفجلار"، و"بيليك دوز"، وصولاً إلى منطقة "بويوك حجكمحة"، تتخللها مناطق للسباحة متفرقة.

وكذلك تنتشر شواطئ للسباحة في مناطق كومبرغاز، وسليم باشا، وصولاً إلى منطقة سيلفري، وجميعها شواطئ رملية مخدومة بشكل جيد، وتشهد هذه الشواطئ ازدحاماً كبيراً في العطلات ونهاية الأسبوع صيفاً.

أما شواطئ البحر الأسود، في الجانب الأوروبي فهي متركزة في منطقة "كيليوس" التابعة لقضاء "صاري ير" والشريط الساحلي في هذه المنطقة، وصولاً إلى منطقة أرناؤوط كوي.

وعلى هذه المنطقة تمتد شواطئ دميرجيك كوي، وترابيا، وروملي ودورو سو، ويني كوي، وكلها تقع على البحر الأسود في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

كما أن منطقة تشاطالجا لديها شواطئ مناسبة للسباحة وفق إعلان ولاية إسطنبول في منطقتي "بين كلج" و"قراجه كوي".

شواطئ الشطر الأسيوي

الجانب الأسيوي لمدينة إسطنبول يتميز باحتوائه عدداً من الشواطئ المناسبة للسباحة داخل المدينة وخارجها، على البحرين الأسود ومرمرة، وأهمها جزر الأميرات.

وتجمع جزر الأميرات مميزات كثيرة للسياحة، وطريقها البحري مميز، ولكن الجزر كلها تحوي شواطئ مناسبة للسباحة، وهي جزر تقع على بحر مرمرة.

كما يمكن على بحر مرمرة السباحة في منطقة "جادة بوسطان"، الواقعة في منطقة قاضي كوي، وأبرزها شاطئ "سعادية"، وهي من ضمن الأماكن المناسبة للسباحة، حسب الولاية.

وعلى البحر الأسود في الجانب الأسيوي لإسطنبول، تشتهر منطقة "شيليه" السياحية بشواطئها المخصصة للسباحة وبالخدمات المقدمة فيها، كما أنها مكان سياحي مميز من أجل التخييم وقضاء يوم في الطبيعة.

منطقة "بيكوز" على البحر الأسود أيضاً من الأماكن التي تحتوي شواطئ للسباحة في الجانب الآسيوي لإسطنبول، وبالتالي فإن مختلف أحياء ومناطق إسطنبول تحوي شواطئ للسباحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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