سياسة
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مفوّض حقوق الإنسان الأممي يطالب بتطبيق قرار الهدنة الإنسانية في غزة فوراً
طالب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن "القرار تضمن أيضاً آلية للمراقبة".
مفوّض حقوق الإنسان الأممي يطالب بتطبيق قرار الهدنة الإنسانية في غزة فوراً
مفوّض حقوق الإنسان الأممي فولكر تورك يطالب بتطبيق قرار الهدنة الإنسانية في غزة فوراً / صورة: Reuters
16 نوفمبر 2023

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الخميس، بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وأضاف تورك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء إعلامي في جنيف عقب كلمة ألقاها حول زيارته للشرق الأوسط، أن القرار هو بداية الخطوات المطلوبة للعمل على تخفيف الوضع الإنساني الخطير للغاية في غزة، لذا لا بد من تنفيذه على الفور.

ولفت إلى أن القرار تضمن أيضاً آلية للمراقبة.

ومساء الأربعاء وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وممتد" للاشتباكات في غزة.

والأربعاء، قدمت مالطا التي تترأس حالياً مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة، مشروع قرار صوّت لصالحه 12 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.

​​​​​​​ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 41 يوماً حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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