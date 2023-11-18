وصفت وزارة الخارجية المصرية، السبت، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بأنه "جريمة حرب تستدعي المحاسبة".

جاء ذلك وفق بيان للوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، بعد استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت الخارجية المصرية: "قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين جريمة حرب أخرى تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية".

وأعربت عن إدانة مصر "لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني، في القصف الذي يعتبر انتهاكا صارخا جديدا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة".

من جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة "بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وجددت الخارجية السعودية تأكيدها على الرفض التام للاستهداف الممنهج للمدنيين من قبل إسرائيل في غزة، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار .

من جانبه، أدان المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، السبت، قصف المدارس الأممية والقتل المستهدف للفلسطينيين الأبرياء، الذين يحتمون بالمدرسة.

وكتب المكتب الأممي، في تدوينة على حسابه عبر منصة " إكس"، إننا "ندين بشدة" قصف مدارس الأمم المتحدة والقتل المستهدف للفلسطينيين الأبرياء الذين يحتمون بمدرسة الفاخورة، في مخيم جباليا بغزة.

وأضاف المكتب: "أوقفوا القتل الآن، وليتوقف إطلاق النار الآن!!".

وفي وقت سابق السبت، أعلن بيان للإعلام الحكومي في قطاع غزة استشهاد وإصابة نحو 200 فلسطيني في قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في مخيم جباليا.

وتعليقا على قصف مدرسة الفاخورة، قالت حركة "حماس"، السبت، إن إسرائيل "ستحاسب على المجزرة" التي "ارتكبها الاحتلال عن سبق إصرار وترصد، وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي".

وصباح السبت، قصف الجيش الإسرائيلي أيضا مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وبحسب تلفزيون فلسطين (حكومي)، فإن "المجزرتين في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر أسفرتا عن استشهاد وإصابة المئات".