سياسة
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تركيا وإيران تبحثان العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية
ناقش نائب وزير خارجية التركي أحمد يلدز، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد أهمية التعاون في القضية الفلسطينية.
تركيا وإيران تبحثان العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية
اجتماع بين نائب وزير خارجية التركي أحمد يلدز ووزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان / Others
22 ديسمبر 2023

بحث نائب وزير خارجية التركي أحمد يلدز، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران، والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، الخميس، في العاصمة الإيرانية طهران، وفق بيان نشرته الخارجية الإيرانية.

وأشار عبد اللهيان إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية المستهدفة بين البلدين.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة متابعة الآليات القائمة، بما في ذلك لجنة التشاور السياسي واللجنة الاقتصادية المشتركة ومجموعات العمل المتخصصة.

ووصف زيادة التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والاستثمار والتجارة الحدودية بأنها من الأجندة الجادة للعلاقات الثنائية.

من جهة أخرى، لفت عبد اللهيان إلى وجود حاجة للمزيد من التعاون من أجل وقف جرائم إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

بدوره أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، أهمية التعاون بين إيران وتركيا في القضية الفلسطينية.

وتحدث يلدز خلال اللقاء عن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية هاكان فيدان، في إطار مجموعة الاتصال المشكَّلة من الدول الإسلامية، لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وشدد يلدز على إرادة تركيا تطوير العلاقات الثنائية، وإزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التجارة بين البلدين، والاستفادة من فرص الجوار قدر الإمكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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