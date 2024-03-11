سياسة
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بعد وفاة طفلين.. ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بغزة إلى 27
كشفت مصادر طبية بغزة وفاة طفلين بمستشفى شمالي غزة في أول أيام رمضان، بسبب سوء التغذية، ما يرفع حصيلة شهداء المجاعة بالقطاع إلى 27، مُحذرة من أن استمرار نقص المواد الغذائية والمستلزمات الطبية "سيؤدي إلى موت العديد من الأطفال بسبب سوء التغذية"
بعد وفاة طفلين.. ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بغزة إلى 27
في أول أيام رمضان.. وفاة طفلين بسبب سوء التغذية بمستشفى شمالي غزة / صورة: AA
11 مارس 2024

ارتفعت حصيلة ضحايا الجوع في قطاع غزة إلى 27 شحصاً، بعدما توفي طفلان في أول أيام شهر رمضان، الاثنين، بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات الطبية في شمالي قطاع غزة.

وذكر سامر لبد، طبيب الأطفال في وحدة العناية المكثفة بمستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا (شمال)، إنه "في أول أيام شهر رمضان توفي طفلان نتيجة سوء التغذية بالمستشفى".

وأوضح الطبيب لبد، في تصريح صحفي، أن "هذا الحدث جاء نتيجة لتعنت ومنع الاحتلال دخول المواد الغذائية والمعدات الطبية شمالَ القطاع".

وأضاف: "يحدث سوء التغذية نتيجة نقص الموارد الغذائية لدى الأطفال كالحليب الأساسي للأطفال الخدج والرضع".

وحذر من أن "استمرار الحال وفق الظروف الحالية سيؤدي إلى كارثة طبية ينتج عنها موت العديد من الأطفال بالمستقبل بسبب سوء التغذية".

وناشد الطبيب جميع المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالعمل على إدخال عاجل للمواد الغذائية والموارد الطبية لسكان شمال غزة.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 27، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها صباح الاثنين، عن "استشهاد 25 جراء سوء التغذية والجفاف".

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ويحل شهر رمضان هذا العام، بينما تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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